Ondřej Provazník a Felix Slováček - Jsou svátky…

Vstupte do vánočního světa hudby na koncertu "Ondřej Provazník & Felix Slováček - Jsou svátky…"!

Tento exkluzivní galavečer v Lucerně v Praze slibuje nezapomenutelný zážitek pro všechny fanoušky hudby. Ondřej Provazník představí svůj debutový koncert, který slibuje ohromující zážitek pro všechny přítomné. S doprovodem renomovaného Big Bandu Felixe Slováčka se můžete těšit na skvělou hudební produkci a výpravnou scénou.

To není ale vše! Během večera se můžete těšit na speciální hosty, jejichž identita bude odhalena již brzy. Těšit se můžete na největší hity Karla Gotta, které rozproudí vaše srdce nostalgickými vzpomínkami a radostí z vánoční atmosféry.

Ale ani to není všechno - Ondřej také představí skladby ze svého debutového alba "Rockový Nebe", které přinesou nový nádech do vánočního programu.

Neváhejte a zajistěte si své místo na tomto jedinečném vánočním koncertu. Přijďte a nechte se unést vánočními písněmi, světlem a radostí, které tento magický večer přinese!

Vstupenky v distribuci na prodejních místech Ticketportal a nebo je můžete zakoupit online přímo na ticketportal.cz - eTickets!!

Další info:

slevy NE / bezbariérový přístup NE (ztížený přístup po schodišti) / každý návštěvník musí mít vlastní vstupenku