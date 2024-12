OKO TYGRA (M. Němec), Křižanské léto

KŘIŽANSKÉ LÉTO 2025 NA TICKETPORTAL.CZ

STEFAN VÖGEL: OKO TYGRA

Režie Jakub Nvota

Překlad Iva Michňová

Výtvarník scény a kostýmů Miroslav Král

Hraje

Markus Malin Marek Němec

Marion (hlas ze záznamu) Helena Dvořáková



Komedie jednoho herce o krizi středního věku. Hraje Marek Němec.

"Pojďme si hned něco ujasnit, jen proto, že jsem za posledních sedm měsíců chodil se šesti ženami a jen proto, že jsem si koupil ojetý Porsche a že jsem začal chodit do posilovny… a trávím čas na Tinderu... to neznamená, že prožívám krizi středního věku!"

Markus Malin se rozvedl, našel si mladou přítelkyni a koupil sportovní auto, začal chodit do solária a boxerského klubu a teď po sedmi měsících může zodpovědně říct, že… euforie vyprchala a on by se rád vrátil ke své ženě Marion a dětem. Ti ovšem mají zásadní podmínku. Okamžitě začne chodit na terapii proti krizi středního věku. Jak směšné!

Autor nechává svého hrdinu bezohledně otevřeně, bezostyšně upřímně, ale především vtipně vyprávět o tom, co žádný chlap nepřizná jenom tak. Nevynechává při tom ani leckteré tabu, jako např. sex v manželství. Je to ironické a pravdivé nastavení zrcadla - mužům i ženám.

Délka představení: 100 min. včetně přestávky

Vstupenky můžete zakoupit online přímo na ticketportal.cz - eTickets/mobileTickets, k dispozici jsou i prodejní místa Ticketportal.

Další info:

slevy v předprodeji NE / bezbariérový přístup NE / zvláštní sektor či umístění pro vozíčkáře a držitele průkazu ZTP/P NE

