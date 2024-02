OHANA HOROR CIRKUS - PRVNÍ ČESKÝ HOROROVÝ CIRKUS

THE FUTURE - NOVÁ SHOW 2024

Máte pro strach uděláno? Šupitó do šapitó!

Velehrozné publikum… Vy, kteří máte pro strach uděláno… I diváci, kteří se klepete jako osika… Pohodlně se usaďte v šapitó Ohana Horor Cirkusu a nechte se zebe vyždímat pořádné napětí, strach, údiv i pobavení! Tenhle první hororový cirkus v České republice si pro vás připravil novou hrůzostrašnou show pro rok 2024, a to se zcela novou crew.

Program s názvem THE FUTURE je plný symbolů problematiky civilizace v postapokalyptické době. Přenesete se do momentu katastrofy lidstva a jeho boje o přežití. Tváří v tvář se potkáte s novými znetvořenými bytostmi, budete pozorovat proměnu (ne)morálních zásad i způsobů, jak ustát nový život, a ukořistit tak pro sebe to nejzásadnější pro přežití. Po cestě možná budete v symbolech tápat, budou pro vás představovat různé věci, ale nakonec pochopíte, co je tím nejdůležitějším…

Program s umělci z celého světa vám vezme dech! Těšte se na cizokrajné skokany, ohnivý trinidadský národní tanec, brilantní ekvilibristku a mnohem víc. Chybět nebudou ani oblíbené tváře cirkusu - šílený klaun Špína si připravil nové akce, u kterých diváci nebudou tušit, co s nimi zrovna udělá, i sprostý klaun Hugo, který si s publikem pořádně osobně zařádí. Těšit se ale můžete i na další stálice ze souboru, a to v novém aranžmá a choreografiích.

Facebook cirkusu www.facebook.com/ohanahororcirkus/

Webové stránky cirkusu www.cirkusohana.cz

Instagram cirkusu www.instagram.com/ohanahororcirkus

Instagram klauna Špína www.instagram.com/matesbrestak

Show je vhodná pro publikum starší 10 let.

Vstupenky v distribuci na prodejních místech Ticketportal a nebo je můžete zakoupit online přímo na ticketportal.cz - eTickets!!

Další info:

Držitelé vstupenek do lóží budou usazení personálem podle počtu společně příchozích návštěvníků / každý návštěvník musí mít vlastní vstupenku / sleva "50% VOZ., ZTP/P,DOPR." pro vozíčkáře, pro držitele průkazu ZTP/P a pro doprovod ZTP/P (jedna osoba) - žádejte na prodejních místech Ticketportal nebo zvolte online v nákupním košíku / bezbariérový přístup ANO

