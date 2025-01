OHANA HOROR CIRKUS FREAK SHOW

Ohana Horor Cirkus - první český hororový cirkus

OHANA FREAK SHOW: NEJHOROROVĚJŠÍ CIRKUSOVÁ SHOW V ČESKÉ REPUBLICE!

Připravte se na nezapomenutelný zážitek, který vám zmrazí krev v žilách!

Představujeme vám Ohana Freak Show, jedinečný cirkusový zážitek, jaký v České republice dosud nemá obdoby! Vstupte do světa temnoty, kde se sny mění v noční můry a každé představení překonává hranice lidské odvahy, dovednosti a šílenství. Ohana Freak Show přináší zcela nový program letošního roku - odvážnější, drsnější a nebezpečnější než kdykoliv předtím.

Letos jsme posunuli hranice hororového cirkusu na zcela novou úroveň. V této dechberoucí show se představí špičkoví umělci z Česka i zahraničí, kteří budou riskovat své životy jen proto, aby vás ohromili. Čeká vás adrenalin, který vás zvedne ze sedadel, a příběh tak temný, že na něj budete vzpomínat ještě dlouho po odchodu z našeho šapitó.

Co vás čeká?

• Neopakovatelný mix adrenalinu, strachu a fascinace.

• Umělci, kteří si sáhnou na dno svých sil.

• Příběh, který vás pohltí od první minuty až po děsivé finále.

Hlavní lákadla letošní show:

• Nový hororový příběh plný děsu a napětí, jehož krvavé rozuzlení vám vyrazí dech. Temnota, krev a tajemství… odhalíte ho celý?

• Inspirace světovými trendy: Připravte se na prvky inspirované novou sérií kultovního seriálu Squid Game 2.

• Adrenalinové výkony: Naši vzdušní akrobaté na šálách a provazech vás zavedou do výšin, kde se každý pohyb stává bojem o přežití.

• Váš oblíbený klaun Špína se vrací s novými šílenými scénkami, které vás přinutí smát se a zároveň hrůzou zavírat oči.

• Sprostý pink-klaun Hugo rozvíří atmosféru svými gagy.

• Kolo smrti Hadí žena, která svou ohebností překonává všechny zákony fyziky.

• Punkoví žongléři, kteří spojí rebelii a dokonalou techniku v jedno velkolepé představení.

• Artisté na vertikálních tyčích, jejichž síla a rovnováha vás doslova přiková k zemi.

A to je teprve začátek!

Nové taneční choreografie umocní temný příběh celé show a vtáhnou vás do světa, kde není úniku.

Hudba, která vám rozproudí krev!

Celou show podkresluje nekompromisní nálož rockové hudby, která zvýrazní každý dramatický moment. Zvuk kytar, dunění bubnů a mrazivě temné melodie vytvoří dokonalý kontrast k dynamice a šílenství na scéně.

Proč si nesmíte Ohana Freak Show nechat ujít?

Tohle není jen cirkus. Tohle je zážitek, na který budete vzpomínat celý život. Ohana Freak Show bourá hranice mezi tradičním cirkusem, hororem a živou performancí. Naši umělci obětují vše, aby vám ukázali, co znamená vystoupit za hranice lidských možností.

Kupte si své lístky hned teď!

Show má omezený počet termínů a lístky mizí rychle. Nenechte si ujít tento krvavý a dechberoucí zážitek. Staňte se svědky nejtemnějšího cirkusu v historii České republiky - cirkusu, o kterém budete vyprávět ještě generace.

Ohana Freak Show - tam, kde sny umírají a noční můry ožívají!

Vstupte, pokud se odvážíte… Ale pamatujte, cesta zpět už nemusí být možná.

Facebook cirkusu www.facebook.com/ohanahororcirkus/

Webové stránky cirkusu www.cirkusohana.cz

Instagram cirkusu www.instagram.com/ohanahororcirkus

Instagram klauna Špína www.instagram.com/matesbrestak

Show je vhodná pro publikum starší 10 let.

Vstupenky můžete zakoupit online přímo na ticketportal.cz - eTickets/mobileTickets, k dispozici jsou i prodejní místa Ticketportal.

Další info:

Držitelé vstupenek do lóží budou usazení personálem podle počtu společně příchozích návštěvníků / každý návštěvník musí mít vlastní vstupenku / sleva "50% VOZ., ZTP/P,DOPR." pro vozíčkáře, pro držitele průkazu ZTP/P a pro doprovod ZTP/P (jedna osoba) - žádejte na prodejních místech Ticketportal nebo zvolte online v nákupním košíku / bezbariérový přístup ANO

