NOHY VZHŮRU! (Robin Hawdon)

ROBIN HAWDON: NOHY VZHŮRU!

Režie Antonín Procházka

Překlad A. Jerie a B. Pešinová

Kostýmy Lenka Polášková

Výprava JT PROMOTION s.r.o.

Hrají

Martin Zounar, Martin Kraus, Jiří Štrébl, Markéta Schimmerová Procházková, Kateřina Sedláková-Pechová, Robert Hájek

Bláznivá komedie s kriminální zápletkou.

Mandy a Tania, dvě krásné tanečnice z nočního klubu v londýnském Soho, se dostaly do svízelné situace. Co se stane, až se nesmlouvavý majitel klubu Velký Mack dozví, že Mandy má aférku s Gerrym a Tania zase s Terrym a pošle na ně své kumpány? A co se stane, až se dozví, že nejde jenom o aférky jeho tanečnic, ale také o velké peníze?

Délka představení 2 hodiny s přestávkou

Premiéra: 01.04.2023

Vstupenky v distribuci na prodejních místech Ticketportal

Další info:

slevy NE / bezbariérový přístup NEUVEDENO

