NEZMAŘI

Narozeninový a trošku i vánoční koncert

6.12.2023 od 19:00

Praha, Lucerna – velký sál

Hosté: Pavel Žalman Lohonka, Pavlína Jíšová, Duo Bárka

Ptáte se cože by vás mělo přimět k návštěvě koncertu k oslavě 45. výročí kapely Nezmaři? Jednak fakt, že k této politováníhodné skutečnosti dochází maximálně jednou za život kapely, a taky skutečnost, že v našem věku (myslím pochopitelně věk kapelní) už nebývá dobré cokoliv zbytečně odkládat. Ne že bychom se chystali s tím tak jako praštit, ale znáte to. Nic pánaboha tak nepobaví, jako když ho seznámíte se svými plány do budoucna. Takže pomineme-li tyto neúprosné skutečnosti, bude dostatečným důvodem k návštěvě pražského svatostánku hudby zvaného Lucerna excelentní výběr hostů, kterými budou Pavel Žalman Lohonka, bývalá nezmarka Pavlína Jíšová a spřátelené duo Bárka, neboť ti všichni do historie Nezmarů nezanedbatelným dílem přispěli. A pokud svou dobrou náladou přispějete i vy, domníváme se právem, že ten slavnostní večer nebude mít chybu. Nevíme, jak vy, ale my se těšíme už teď.

Vaši, až do hrobu tmavého NEZMAŘI.