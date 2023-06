Největší hity Petra Nováka zpívá Petr Bende

Největší hity PETRA NOVÁKA zpívá PETR BENDEs Filharmonií Hradec Králové- koncert je jedinečný příběh o velké legendě plný vzpomínek a nestárnoucích hitů v současném provedení.

Projekt, který by mapoval a připomenul nezapomenutelné písně Petra Nováka nosil Petr Bende v hlavě již několik let.

Smeknout klobouk, být součástí, a také být pokorným průvodcem pro další generace - to bylo jeho hlavní myšlenkou!

Petr Bende Vás provede nejznámějšími a nejzásadnějšími hity Petra Nováka.

Souzněním, podobným smýšlením o životě, muzice, a také hlasem, který by citlivě přednesl příběhy písní - je Petr Bende osobitým zpěvákem, a také citlivým průvodcem, který dokáže velmi niterně prožít a přednést tyto nezapomenutelné hity.

Zazní např. Co je to láska, Přátelství na n-tou, Náhrobní kámen, Klaunova zpověď, Povídej, Já budu chodit po špičkách, Hvězdičko blýskavá a mnoho dalších...