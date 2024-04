NEJSTARŠÍ ŘEMESLO - J. Švandová, V. Zawadská, …

PAULA VOGEL: NEJSTARŠÍ ŘEMESLO

Režie Petr Svojtka

Hrají

Jana Švandová, Valérie Zawadská, Zuzana Slavíková, Veronika Gajerová, Michaela Dolinová

Tragikomedie o ženách, kterým nezbývá než dřít do roztrhání těla.

Vtipné a přitom moudré podobenství o lidském životě, společnosti a o tom, co je víc, zda moderní strategie nebo obyčejná lidskost. Pět dam v nejlepším věku se přes polední pauzu sluní na lavičce v parku kdesi v New Yorku. Probírají různá témata. Znají se celý život, ví o sobě vše a nikdy se neopustí. I nejstarší zástupkyně "nejstaršího řemesla" potřebují vědět, co je to marketing, chtějí−li obstát v ekonomické konkurenci...

Další info:

slevy NE / bezbariérový přístup ANO / Vstupenky ZTP/P platí vždy pro dvě osoby - pro držitele průkazu ZTP/P a jednu osobu jako doprovod, každý jiný návštěvník musí mít vlastní vstupenku

