NEFESTIVAL - Festival NEtradičních sportů

Představujeme vám Festival NEtradičních sportů, jedinečný zážitek plný sportovních aktivit, jaký v České republice dosud nemá obdoby!

Letos jsme posunuli hranice na novou úroveň a součástí vstupného je i možnost koupání s tobogánem, takže nezapomeň plavky s sebou.

Co vás čeká?

• Mix sportovních aktivit zábavy a fascinace

• Den, který vás pohltí od první minuty až do konce

Hlavní lákadla letošní show:

• 100m nafukovací překážková dráha

• Horolezecká stěna

• Elektrické motorky

• Curling

• Mölkky

• Spikeball

• Cornhole

• Crossnet

• Paddleboardy s Kajaky a spousta dalšího

A to je teprve začátek!

Jako zpestření programu by mohl být i Freestyle motocross s dechberoucí show, kde motorky létají až 10 metrů vysoko.

Kupte si své lístky hned teď! / Je tu omezený počet míst a lístky mizí rychle.

Sportu Zdar a vidíme se tam!

Vstupenky můžete zakoupit online přímo na ticketportal.cz - eTickets/mobileTickets, k dispozici jsou i prodejní místa Ticketportal.

Další info:

slevy NE / bezbariérový přístup NEUVEDENO

-TH-