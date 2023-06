NARGIZ

Díky neobvyklému a temperamentnímu vzhledu, jedinečné barvě hlasu a hlasovému rozsahu pěti oktá jsou koncerty Nargiz velmi oblíbené, zejména mezi příznivci etno a rockové hudby. Každý koncert Nargiz je nezapomenutelnou show, kterou si člověk přeje vidět znovu a znovu.

Nargiz Zakirova se narodila v Taškentu v hudebnické rodině. Oba její rodiče hráli ve slavných kapelách a dědeček byl operní zpěvák. Tak se stalo, že Nargiz Zakirova poprvé vystoupila na jevišti, když jí byly čtyři roky, a svou první hru "Помни меня" nahrála, když jí bylo pouhých patnáct let. V roce 1995 emigrovala s rodinou do Spojených států, kde v roce 2001 vydala album "Золотая Клетка" a v roce 2013 se zúčastnila amerického X-Factoru.

V bývalém Sovětském svazu se zpěvačka stala známou po účasti v televizní show Hlas. Od dubna 2014 Nargiz spolupracuje s producentem a skladatelem Maksimem Fadejevem a vystupuje s rockovou a folkrockovou hudbou.

Již dva roky po debutovém sólovém singlu vyšlo 7. října 2016 dlouho očekávané album Nargiz "Вдвоём", které se během několika hodin dostalo na první místo žebříčku iTunes. Album obsahuje písně, které se staly bezpodmínečnými hity a obsadily první příčky hitparád: «Я не твоя война», «Ты — моя нежность», «Я не верю тебе», «Беги». Na album byla zařazena i společná píseň Nargiz a Maxima Fadejeva «Вдвоём», která je pro zpěvačku jednou z nejvýznamnějších skladeb. Píseň nenechala její fanoušky lhostejnými a videoklip nasbíral na YouTube již více než 325 milionů zhlédnutí.

Zpěvačka Nargiz Zakirova má od roku 2022 zákaz vstupu do Ruska na 50 let - do roku 2072 - kvůli zveřejněné publikaci, v níž zpěvačka odsoudila ruskou "vojenskou speciální operaci" na Ukrajině.

Nenechte si ujít koncert Nargiz v Praze 19. listopadu 2023.

Začátek koncertu od 20:00, dveře se otevírají od 19:00

Vstupenky na koncert Nargiz Zakirove budou skvělým dárkem pro Vaše blízké.

Vstupenky v distribuci na prodejních místech Ticketportal a nebo je můžete zakoupit online přímo na ticketportal.cz a ihned vytisknout - HOMEtickets!!

Další info:

slevy NE / bezbariérový přístup ANO, Přízemí / vstupenka "ZTP/P" umožňuje vstup dvou osob, tj. držitele průkazu ZTP/P (u vstupu musí být předložen průkaz ZTP/P) a jedné osoby jako doprovod

-TH-