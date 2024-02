Na Stojáka live!, Letní parket Na Sladovce

Na Stojáka live!

A víte, jaký je rozdíl mezi místními řidiči a šachovými figurkami? Šachové figurky mají na konci svého života možnost přijít zpět do krabice. Každopádně v Benešově to nejspíš ani nepostřehnete, protože zdejší kruhové objezdy jsou jak šachové partie - kdo udělá tah, tak toho přejede někdo jiný tahem dalším. Pokusit se dojet do restaurace Na Sladovce se pokusí Karel Hynek, Adéla Elbel a Daniel Čech - ten neřídí, tak má nejvyšší možnost, že to přežije!

Na stojáka

je oblíbená stand-up comedy show, která představuje nejlepší české a slovenské komiky předvádějící své umění v žánru stand-up komedie.

Show se vyznačuje přímým a osobním stylem humoru, kde komici sdílejí své životní příběhy, postřehy a názory na různá témata od běžných každodenních situací až po sociální a politické absurdity. "Na stojáka" nabízí divákům nejen smích a zábavu, ale často i provokativní a k zamyšlení vedoucí momenty, což z této show dělá jedinečný zážitek v českém prostředí stand-up komedie.

Časový plán (rámcový)

17:30 otevření areálu

18:30 začátek show

Více na: https://nasladovce.cz/

Vstupné: 300 Kč (předprodej) / 350 Kč (v den konání a na místě)

Vstupenky v distribuci na prodejních místech Ticketportal a nebo je můžete zakoupit online přímo na ticketportal.cz - eTickets!!

Další info:

sedadla bez místenek / slevy NE, každý návštěvník musí mít vlastní vstupenku / bezbariérový přístup ANO