MUSIC & FASHION for Twisten Foundation

Charitativní koncert na podporu duševního zdraví teenagerů

LENNY - MIRAI NAVRÁTIL - MIRO SABO - ANNA RIEBAUROVÁ - MARTINA PTÁČKOVÁ

Zažijte radost z hudby, tance a módní přehlídky a současně podořte Nadační fond Twisten Foundation, který od roku 2023 pomáhá mladým lidem s duševními problémy.

Koncert se koná 8. října 2025 ve Velkém sále Lucerny v Praze v rámci Týdnů duševního zdraví, které probíhají po celé České republice od 10. září do 10. října a vrcholí Světovým dnem duševního zdraví. Cílem koncertu je upozornit na problematiku duševního zdraví teenagerů a výtěžek z akce bude využit na projekty Twisten Foundation zaměřené na jejich podporu.

Návštěvníci se mohou těšit na vystoupení zpěvačky Lenny, Miraie Navrátila, módní přehlídku studentů UMPRUM pod vedením módního návrháře Mira Sabo a taneční vystoupení mistryně ČR a Evropy v latinskoamerických tancích Anny Riebaurové.

Večerem provede Martina Ptáčková, osminásobná mistryně světa v bojových sportech, která spolu s bratrem založila charitativní projekt Šikana do klece. V roce 2024 se zúčastnila taneční soutěže StarDance.



Pořadateli koncertu jsou Miro Agency s.r.o., Stratex Communication a Twisten Foundation.

Hlavním sponzorem akce je Sazka a.s.

Celý večer bude možné sledovat online prostřednictvím streamu, během něhož bude možné přímo podpořit Nadační fond Twisten Foundation.



Přijďte podpořit dobrou věc a zároveň si užít kulturní zážitek. Hudba i tanec jsou mocnými nástroji pro podporu duševního zdraví, které dokážou překonávat překážky a pomáhají rozvíjet psychickou pohodu.



Vstupenky můžete zakoupit online přímo na ticketportal.cz - eTickets/mobileTickets, k dispozici jsou i prodejní místa Ticketportal.

Další info:

slevy NE / bezbariérový přístup velmi ztížený / zvláštní sektor či umístění pro vozíčkáře a ostatní ZTP/P NE / každý návštěvník musí mít vlastní vstupenku

