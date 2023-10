Můj Vzor, Božský Karel - Vánoční koncert

Srdečně Vás zveme na jedinečný vánoční koncert, ve kterém s pokorou a úctou (nikoli jako Revival!) zazní průřez celou hudební kariérou našeho největšího zpěváka a zlatého slavíka v podání 24letého Kristiána Šebka, doplněný průvodním slovem a příběhy jeho písní. Celý zážitek navíc umocní velkolepá světelná výprava, prvotřídní hosté a fantastický zvuk. To vše za doprovodu patnáctičlenného živého orchestru.

Koncert je naplněn průřezem hitů Karla Gotta, Karla Svobody, Jiřího Štaidla a dalších mistrových autorů, a to od počátku jeho kariéry, až do jeho posledních koncertů. Všechny písně jsou bohatě aranžovány a doprovázeny živým orchestrem až o 15ti členech a to včetně perkusí, dechové sekce, smyčcového kvartetu a dalších nástrojů.

Více informací najdete na stránkách projektu https://MujVzorBozskyKarel.cz