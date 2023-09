Můj Vzor, Božský Karel

Popis koncertu

Srdečně Vás zveme na jedinečný koncert, ve kterém s pokorou a úctou (nikoli jako Revival!) zazní průřez celou hudební kariérou našeho největšího zpěváka a zlatého slavíka v podání 24letého Kristiána Šebka, doplněný průvodním slovem a příběhy jeho písní. Celý zážitek navíc umocní velkolepá světelná výprava, prvotřídní hosté a fantastický zvuk. To vše za doprovodu patnáctičlenného živého orchestru.

O projektu

Kristián Šebek: “Už jako malý kluk jsem obdivoval pěvecké umění a šarm našeho největšího českého zpěváka. Učil jsem se od něj a přál si zpívat nejen jeho písně, ale alespoň trochu tak dobře jako on. A tak se Karel Gott stal mým vzorem a je jím dodnes. Jeho písně zpívám od útlého dětství a ještě za dob jeho vystupování vznikla myšlenka, vzdát mu hold a tyto nádherné melodie šířit dál. Po jeho odchodu jsme tyto plány odložili s obavou, že budeme považováni za opovážlivé, teprve nyní si troufáme náš projekt představit světu.”

Uvědomujeme si, že Karel byl a bude pouze jeden a nepřicházíme se snahou vetřít se do přízně diváků jako jakási náhrada. Mým největším přáním je pouze to, aby jeho písně zněly dál a mohli těšit své diváky, to vše v podobě, jakou si zaslouží.

Koncert je naplněn průřezem hitů Karla Gotta, Karla Svobody, Jiřího Štaidla a dalších mistrových autorů, a to od počátku jeho kariéry, až do jeho posledních koncertů. Všechny písně jsou bohatě aranžovány a doprovázeny živým orchestrem až o 15ti členech a to včetně perkusí, dechové sekce, smyčcového kvartetu a dalších nástrojů.

Více informací najdete na stránkách projektu https://MujVzorBozskyKarel.cz