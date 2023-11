Mozart, Beethoven & Schubert ve Smetanově síni

DVOŘÁK SYMPHONY ORCHESTRA PRAGUE je orchestr s dlouholetou tradicí, pro který je kvalitní interpretace, zvuk a spokojení posluchači na prvním místě. Členové tělesa a sólisté jsou přední hráči renomovaných pražských orchestrů jako jsou Česká filharmonie, FOK, Národní divadlo. Orchestr úspěšně vystoupil a vystupuje ve většině evropských států, v USA, Jižní Koreji a Číně. Již několik let pořádáme s velkým úspěchem koncerty ve dvou nejprestižnějších sálech v Praze a to v Zrcadlové kapli Klementina, kde hrál na varhany i W. A. Mozart, a v nádherném secesním skvostu, pojmenovaném po českém velikánovi B. Smetanovi, ve Smetanově síni Obecního domu.

Kompletní program koncertu:

W. A. Mozart – Overture from the Opera „Marriage of Figaro“, KV 492

L. van Beethoven – Piano Concerto No. 5 in E-flat major "Emperor, Op. 73

F. Schubert – Symphony No. 8 in B Minor "Unfinished", D. 759

Piano: Veronika Böhmová

Dirigent: Martin Peschík