Motocross Grand Prix of Czech Republic

Mistrovství světa v motokrosu tříd MXGP, MX2 2024

Staňte se součástí jednoho z nejprestižnějších motoristických závodů konaných na území České republiky v roce 2024. Navštivte motokrosový areál Loketské serpentiny v Lokti, kde se bude konat Mistrovství světa v motokrosu ve třídách MXGP a MX2.

Přijďte podpořit naše jezdce a sledovat ty nejlepší na světě!

Závody EMX 2t + EMX85 + EMX65

Stejně jako v loňském roce je součástí akce vložený závod ze série podniků EMX 2t a dále jednorázový finálový závod o titul FIM EUROPE MISTR EVROPY V MOTOKROSU ve třídách EMX 85 + EMX 65, kterého se v každé třídě zúčastní 40 nejlepších jezdců z celého světa.

VSTUPENKY:

Žádná ze vstupenek neumožňuje vstup do depa!

Vstupenky Standard jsou na stání, kryté sezení zajišťují pouze vstupenky VIP

VSTUPENKY AČR VIP PLATINUM (jednodenní) a AČR VIP DIAMOND (dvoudenní)

Zóna AČR VIP s velkoprostorovým párty stanem s podlahou, hledištěm a krytým sezením přímo u cíle a s exkluzivním výhledem na start. V prostoru AČR VIP jsou umístěny TV s přímým přenosem z trati a s live časomírou. Catering nabízí studenou i teplou kuchyni a nápoje. Otevřeno od 8:30. Snídaně 8:30 – 10:30. Oběd 12:00 – 15:00 formou bufetu. Uzavření v 18:00. V ceně vstupenky je i parkování vozidel AČR VIP (pozor! maximální výška vozidla 2,2m!) v prostoru na začátku diváckého parkoviště.

Pro vstup do VIP zóny NEplatí zlevněné dětské vstupenky.

PARTY 20.07.2024

Sobotní večer po ukončení závodů pokračuje Party až do ranních hodin, nebude chybět ani tradiční velkolepý ohňostroj od 23:00. Vstup na Party je v ceně vstupenek na sobotu 20.07.2024 a v ceně vstupenek dvoudenních.

VSTUPENKY PRO DĚTI

- děti s výškou postavy méně než 120 cm - zdarma, bez vstupenky (včetně vstupu do VIP zóny)

- zlevněné vstupenky děti s výškou postavy od 120 cm a méně než 150 cm - jsou vždy dvoudenní, umožňují vstup po oba dva dny (tyto zlevněné vstupenky neplatí pro vstup do VIP zóny)

Vstupenky v distribuci na prodejních místech Ticketportal a nebo je můžete zakoupit online na ticketportal.cz - eTickets!

Další info:

každý návštěvník (vyjma dětí do 120 cm) musí mít vlastní vstupenku /

vstupenky jsou nepřenosné, budou vyměněny za pásku (hand strip) ve Welcome Center: 50°12'22.0"N 12°46'00.7"E

ODKAZ NA MAPU

Provozní doba Welcome Center

Pátek 19.07.2024 / 08:00-19:00 │ Sobota 20.07.2024 / 07:00-19:00 │ Neděle / 07:00-13:00

ZTP/P info:

vstupenky "ZTP/P, DOPROVOD" jsou vyhrazeny pro držitele průkazu ZTP/P a vždy pro jednu osobu jako doprovod, nárok na vstupenku ZTP/P je třeba prokázat příslušným průkazem, každý z návštěvníků musí mít vlastní vstupenku / vstupenka "ZTP/P, DOPROVOD" zajišťuje bezplatné parkování v areálu (pozor! maximální výška vozidla 2,2m!) kapacita parkování je omezena a samostatný sektor v hledišti / bezbariérový přístup ANO, s výhradou: přírodní areál bez zpevněných cest