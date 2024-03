MŇÁGA A ŽĎORP open air, Barokní dvůr Borotín

MŇÁGA A ŽĎORP open air

Ukončení hudebního léta na Barokním dvoře Borotín letos bude mít ve svých rukách další rocková legenda - kapela Mňága a Žďorp. Vrátí se k nám na statek téměř přesně po roce a jisté je, že můžete čekat zase super hudební mejdan -)

A opět do půlnoci otevřená hospoda a možnost přenocování ve (vlastních-) stanech.

Mňága a Žďorp

je česká hudební skupina, jejíž většinu tvoří muzikanti pocházející z okolí Valašského Meziříčí. Kapela má bohatou historii, která se začala psát v roce 1983. Do povědomí se dostala především hitem Hodinový hotel, který je první skladbou na debutovém albu skupiny, nazvaném příhodně Made in Valmez. Zvláštně znějící slova tvořící název skupiny pocházejí ze slezského dialektu.

Více na www.baroknidvurborotin.cz

Vstupné: 490 Kč (předprodej) / 550 Kč (v den konání a na místě)

Sleva pro děti, které nedosáhly věku 15 let (cen po slevě 350 Kč, jen předprodej)

Vstupenky v distribuci na prodejních místech Ticketportal a nebo je můžete zakoupit online přímo na ticketportal.cz - eTickets!!

Další info:

koncert na stání

bezbariérový přístup ANO / držitelé průkazu ZTP/P zdarma bez vstupenky (neplatí pro skupinovou návštěvu držitelů průkazu ZTP/P, to je třeba dojednat), doprovod ZTP/P za plnou cenu

Barokní dvůr Borotín (u Tábora) na ticketportal.cz