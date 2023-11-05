MISTR A MARKÉTKA, Michail Bulgakov

M. A. БУЛГAKOB: «МАСТЕР И МАРГАРИТА»
драма о любви и предательстве
СОВРЕϺЕННЫЙ TEATP ИϺ. M. A. БУЛГAKOBA
В главных ролях
Диана Розовлян и Ивар Калниньш
• «Мастер и Маргарита» - подлинный шедевр искусства театра двадцать первого века.
• За семь лет заслужил репутацию самого популярного спектакля в странах СНГ и зарубежья.
• Окутанный мистикой и скандалами спектакль давно побил все рекорды кассовых сборов и зрительского интереса.
• Ему аплодировали миллионы зрителей из 28 стран на пяти континентах.
• Спектакль, породивший массу горячих споров,слухов,и сплетен.
• С помощью великолепной постановки и волшебной музыки, зритель переноситься в 30-е годы прошлого века, со всеми его подробностями конкретного быта, атмосферой, красками и даже запахом…
Режиссер-постановщик: Валерий Белякович
Автор инсценировщик: Валерий Белякович
Музыкальное оформление: В. Белякович, Д. Рачковский. С. Манченко
Продолжительность: 2 часа 40 минут с учетом 1 антракта
Спектакль на языке оригинала