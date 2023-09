Miss České republiky 2023 - FINÁLE & AFTERPARTY

Národní soutěž krásy Miss České republiky 2023 se blíží do svého finále. Dne 18. října 2023 se dozvíme, která z poslední osmi superfinalistek získá korunku krásy a stane se tak Miss České republiky pro rok 2023.

Chcete být u toho?

FINÁLOVÝ VEČER - vstupenky

Finále & Afterparty Diamond

V ceně vstupenky jsou kromě nejlepších VIP sedadel také welcome drink a raut na finálovém večeru a Diamond vstup na Afterparty (Diamond zóna s rautem a VIP zóna) a dále vybrané nápoje jak v divadle Apollo, tak v OX Clubu.

Finále & Afterparty Gold

V ceně vstupenky jsou kromě nejlepších VIP sedadel také welcome drink a raut na finálovém večeru a Gold vstup na Afterparty (VIP zóna) a dále víno/nápoj v divadle Apollo a víno/nápoj v OX Clubu

Finále & Afterparty Silver

V ceně vstupenky je welcome drink a pohodlná sedadla na finálovém večeru a vstup na Afterparty

Harmonogram finále

Divadlo Apollo, Korunní 30, Praha 2

19:00 Příchod hostů

19:45 Uzavření vstupu

20:00 Zahájení přímého přenosu

21:40 Ukončení přímého přenosu

22:30 Ukončení akce a uzavření divadla

AFTERPARTY

Pro velký zájem veřejnosti se organizátor rozhodl přesunout afterparty do nedalekého OX Club Prague (prostory bývalé Retro Music Hall), a to z důvodu potřeby většího prostoru. V OX Club Prague proběhne afterparty za účasti známých osobností, finalistek z posledních pěti ročníků soutěže a samozřejmě vítězek tohoto roku.

Afterparty Miss České republiky byly vždy legendární. Hudba ve stylu osmdesátých let bude prošpikovaná skvělou show. U vchodu budete mít možnost focení u zlatých fotostěn a čeká vás i půlnoční překvapení.

Afterparty nemá tak přísný dresscode jako samotný finálový večer, přesto doporučujeme si vzít společenské oblečení podtrhující význam této akce.

AFTERPARTY - vstupenky

Vstupenka Afterparty Gold - 490 Kč (předprodej) / 550 Kč (v den konání)

V ceně vstupenky je VIP vstup na afterparty v OX Clubu (VIP zóna s lepším výhledem a zázemím), vstup do relax zóny s druhou DJs stage, možnost focení a vytištění fotografií z fotokiosku a dále víno/nápoj v OX Clubu

Vstupenka Afterparty Silver - 290 Kč (předprodej) / 350 Kč (v den konání)

V ceně vstupenky je vstup na afterparty v OX Clubu, vstup do relax zóny s druhou DJs stage, možnost focení a vytištění fotografií z fotokiosku

Harmonogram afterparty

OX Club Prague (dříve Retro Music Hall), Francouzská 4, Praha 2

(metro Náměstí míru, 4 minuty chůze z divadla Apollo)

22:00 Warm-up zahájení afterparty s DJ Kybrex

22:45 Zahájení programu s Miss ČR

23:00 Elán Revival Litvínov

00:00 Půlnoční překvapení s Miss ČR

00:30 Elán Revival Litvínov

02:00 DJ Kybrex

Vstupenky v distribuci na prodejních místech Ticketportal a nebo je můžete zakoupit online přímo na ticketportal.cz a ihned vytisknout - HOMEtickets!!

Další info:

slevy NE / bezbariérový přístup NEUVEDENO / každý návštěvník musí mít vlastní vstupenku