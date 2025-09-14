iDNES Premium přednostní prodej vstupenek

Vyzkoušet premium
Prodloužit Premium
Aktivovat Premium
Premium
Nemáte předplatné
Obnovit Premium
Přihlásit Můj účet
Akce pro děti

Míša Růžičková: ZPÍVÁME A TANČÍME S MÍŠOU

Zastávka Radim Radim 94, Radim (okr. Kolín) (mapa)

Neděle 14. 9. 2025 Začátek akce v 16:00

Upozornění bylo nastaveno

PŘEDNOSTNÍ PRODEJ UKONČEN Přednostní prodej již skončil, ale vstupenky jsou stále k dispozici ve veřejném prodeji.

Ať už vám žádná akce neuteče Pravidelně vám pošleme e-mail s novými předprodeji v dané kategorii. Výběr hlídaných kategorií nastavíte zde.
Zaklikněte sledování a my vám pošleme zprávu, až se objeví něco zajímavého!

Koupit ve veřejném prodeji
Sdílet přednostní prodej s přáteli

Míša Růžičková: ZPÍVÁME A TANČÍME S MÍŠOU
PÍSNIČKOVÁ SHOW PRO DĚTI OD 2 DO 10 LET

Hurá, Míša Růžičková je tu! Přijďte si užít nejveselejší koncert roku pro děti od 2 do 10 let!
Milé děti, maminky, tatínkové, babičky i dědečkové, zveme vás na úžasné hudební dobrodružství plné radosti, smíchu a pohybu! Společně si zazpíváme moje veselé písničky, které vyprávějí krátké příběhy, rozproudí energii a vykouzlí úsměvy na každé tváři. Znáte Sloníka Toníka, Popeláře, Policejní, Tanec princezen nebo Hasičskou?

CO VÁS ČEKÁ?
Zpívání, tancování a smích - každý pohyb je vítán!
Písničky, které naučí a inspirují - trochu se protáhneme, něco nového objevíme a přitom se skvěle pobavíme.
Chvíle, na které se nezapomíná - skvělá zábava pro celou rodinu.

PROČ PŘIJÍT?
Zpíváme vaše oblíbené písničky - přidejte se a uděláme si pořádný mejdan!
Nové překvapení - poprvé naživo Dino Pepino, který vás rozesměje od ucha k uchu. Co asi zase vyvedl?
Skvělá zábava pro celou rodinu - tanec, zpěv a radost v každém kroku.
Vstupenky rychle mizí, tak neváhejte a zajistěte si místo!

Těším se na vás ve vašem městě s písničkami, které pohladí uši i duši, zahřejí srdíčko a rozhýbou nožky a hlavně rozesmějí. Každý si v nich najde to své. Děti si zatančí a naučí se něco nového, rodiče si odpočinou a společně si užijeme krásné chvíle, na které budete ještě dlouho vzpomínat.
Vaše Míša

Během vystoupení jsou děti zapojovány do písniček a mohou si zatančit před pódiem, na svém místě nebo s Míšou na pódiu. Délka představení je 50-60 minut, poté mají děti možnost se s Míšou setkat na autogramiádě, vyfotit se a nechat si podepsat plakát, CD nebo třeba tričko.
Míša napsala pro děti už více než 200 písniček a díky tomu i volbu písní na představení přizpůsobuje ročnímu období a věku dětí. I když pokaždé zazní nejoblíbenější písničky, které najdete výše, můžete se těšit i na další, zrovna aktuální skladby. Každé představení, na které přijdete, je tak úplně jiné 🙂

Představení je vhodné pro děti od 2 do 10 let. Děti do 12 měsíců, které ještě nechodí, mají vstup zdarma, všichni ostatní návštěvníci musí mít platnou vstupenku.

DÁREK! PŘI NÁKUPU 4 VSTUPENEK (společně v jednom nákupu) OBDRŽÍTE DVD MÍŠI RŮŽIČKOVÉ!
Voucher na DVD potvrďte v nákupním košíku. DVD obdržíte zdarma, výměnou za voucher, v den konání u vstupu na představení.

Vstupenky můžete zakoupit online přímo na ticketportal.cz - eTickets/mobileTickets, k dispozici jsou i prodejní místa Ticketportal.
Držitelé průkazu ZTP/P: (neplatí pro termín 22.02.2025 v Ostravě) po předložení vstupenky a průkazu ZTP/P u vstupu, bude na místě, v den vystoupení, proplacena sleva 50% z ceny vstupenky / jiné slevy NE / bezbariérový přístup NEUVEDENO 

-TH-

Ticketportal garantuje pravost vstupenek

Na stránkách společnosti Ticketportal si vždy zakoupíte originální vstupenky

Kde se koná akce?

Zastávka Radim, Radim 94, Radim (okr. Kolín)

Zobrazit mapu
1

Aktivujte si předplatné

Pro přístup k přednostním prodejům potřebujete aktivní předplatné iDNES Premium. Nakupovat přednostně můžete s měsíčním i ročním přístupem.

2

Sledujte iDNES.cz jak jste zvyklí

Seznam zajímavých akcí najdete přímo na iDNES.cz nebo vás na ně upozorníme e-mailem.

3

Nikam nemusíte

Vstupenky nakupujete přednostně přímo na iDNES.cz. Nemusíte nikam chodit ani si zakládat další účet. Zároveň pohodlně nakoupíte ze všech zařízení.

4

Vstupenky v e-mailu

Vstupenky a potvrzení o jejich zakoupení vám pošleme přímo do e-mailu.

  • Co je iDNES Premium?

    Jediné předplatné díky kterému získáte přístup k prémiovému obsahu 3 zpravodajských webů iDNES.cz, Lidovky.cz a Expres.cz. A navíc exkluzivní výhody u našich partnerů.

  • Jak mohu uhradit platbu za předplatné?

    Předplatné můžete uhradit platební kartou či online bankovním převodem.

  • Jak se mohu účastnit předprodeje vstupenek?

    Stačí kliknout na tlačítko v článku o přednostním prodeji. Otevře se Vám okno u partnera Ticketportal a můžete automaticky v přednostním prodeji nakupovat. Po výběru místa se Vaše lístky objeví v košíku. Zde už si vybíráte způsob doručení vstupenky a zaplacení. Digitální vstupenka Vám dorazí na e-mailovou adresu, kterou používáte pro svůj iDNES účet. V případě jakýchkoli problémů s nákupem napište na help@ticketportal.cz.

  • Když si hlídám koncert přes Hlídací kočku, za jak dlouho dostanu vědět o přednostním nákupu?

    Pokud si hlídáte konkrétní přednostní nákup, dostanete vědět zhruba do 10 minut před startem prodeje. Pokud si hlídáte interpreta nebo kapelu, o přednostním nákupu se dozvíte hnedka s jeho oznámením a pak i s prodejem.

  • Jak se stát členem?

    Pokud ještě nemáte vytvořen uživatelský účet, pokračujte jeho vytvořením a aktivací služby ZDE. Pokud už iDNES účet máte, stačí se přihlásit do svého profilu. Tam už na vás bude čekat možnost aktivovat si iDNES Premium. Přihlásit se.

  • Kolik stojí předplatné iDNES Premium?

    Nabízíme 3 tarify. Měsíční, roční a dvouleté předplatné. Při zakoupení ročního tarifu získáte 2 měsíce zdarma. Při zakoupení dvouletého tarifu získáte 5 měsíců zdarma. Aktuální ceny najdete vždy v našem ceníku.

  • Co dělat, když mi v přednostním prodeji z jakéhokoli důvodu neprojde platba?

    V tom případě se již nedostanete do nákupu znovu přes zlaté tlačítko, protože systém bude hlásit, že jste vstupenky již nakoupili. Jděte ale na www.ticketportal.cz. Tam budete přihlášení pod stejným e-mailem, do kterým máte účet na iDNES Premium. Dále na stránce otevřete Můj účet a dále Moje objednávky. Nedokončený nákup vstupenek uvidíte zde a můžete platbu úspěšně dokončit.

  • Kde si stáhnu e-vstupenky, když už je to dlouho od nákupu?

    Přihlaste se na www.ticketportal.cz pomocí stejného e-mailu, který používáte na iDNES Premium (pokud nemáte heslo, nechte si ho na ten e-mail vygenerovat). Po přihlášení jděte do Můj účet a dále Moje objednávky. Svůj nákup zde najdete a můžete si stáhnout e-vstupenky.

Další aktuální předprodeje Nejen na tyto akce si může každý člen iDNES Premium koupit nejlepší místa v přeprodeji

Další z kategorie hudební koncerty

Hudební koncerty

Další z kategorie sportovní akce

Sportovní akce

Další z kategorie divadelní představení

Divadelní představení

Další z kategorie show

Show

Další z kategorie speciální události

Speciální události

Další z kategorie akce pro děti

Akce pro děti

Další z kategorie o2 arena & o2 universum

O2 arena & O2 universum

  • 48 265přednostních vstupenek
  • 15 455předplatitelů nakoupilo
  • 269přednostních prodejů
iDNES Premium

Vaše údaje

Ověřovací kód uvidíte pouze se zapnutými obrázky
Přehrát kód z obrázku

S čím vám můžeme pomoci?

Zbývá 500 znaků.

Přečtěte si poučení o sbírání a ukládání informací, souvisejících s vaším dotazem.

Zpráva byla odeslána