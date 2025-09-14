Míša Růžičková: ZPÍVÁME A TANČÍME S MÍŠOU
PÍSNIČKOVÁ SHOW PRO DĚTI OD 2 DO 10 LET
Hurá, Míša Růžičková je tu! Přijďte si užít nejveselejší koncert roku pro děti od 2 do 10 let!
Milé děti, maminky, tatínkové, babičky i dědečkové, zveme vás na úžasné hudební dobrodružství plné radosti, smíchu a pohybu! Společně si zazpíváme moje veselé písničky, které vyprávějí krátké příběhy, rozproudí energii a vykouzlí úsměvy na každé tváři. Znáte Sloníka Toníka, Popeláře, Policejní, Tanec princezen nebo Hasičskou?
CO VÁS ČEKÁ?
Zpívání, tancování a smích - každý pohyb je vítán!
Písničky, které naučí a inspirují - trochu se protáhneme, něco nového objevíme a přitom se skvěle pobavíme.
Chvíle, na které se nezapomíná - skvělá zábava pro celou rodinu.
PROČ PŘIJÍT?
Zpíváme vaše oblíbené písničky - přidejte se a uděláme si pořádný mejdan!
Nové překvapení - poprvé naživo Dino Pepino, který vás rozesměje od ucha k uchu. Co asi zase vyvedl?
Skvělá zábava pro celou rodinu - tanec, zpěv a radost v každém kroku.
Vstupenky rychle mizí, tak neváhejte a zajistěte si místo!
Těším se na vás ve vašem městě s písničkami, které pohladí uši i duši, zahřejí srdíčko a rozhýbou nožky a hlavně rozesmějí. Každý si v nich najde to své. Děti si zatančí a naučí se něco nového, rodiče si odpočinou a společně si užijeme krásné chvíle, na které budete ještě dlouho vzpomínat.
Vaše Míša
Během vystoupení jsou děti zapojovány do písniček a mohou si zatančit před pódiem, na svém místě nebo s Míšou na pódiu. Délka představení je 50-60 minut, poté mají děti možnost se s Míšou setkat na autogramiádě, vyfotit se a nechat si podepsat plakát, CD nebo třeba tričko.
Míša napsala pro děti už více než 200 písniček a díky tomu i volbu písní na představení přizpůsobuje ročnímu období a věku dětí. I když pokaždé zazní nejoblíbenější písničky, které najdete výše, můžete se těšit i na další, zrovna aktuální skladby. Každé představení, na které přijdete, je tak úplně jiné 🙂
Představení je vhodné pro děti od 2 do 10 let. Děti do 12 měsíců, které ještě nechodí, mají vstup zdarma, všichni ostatní návštěvníci musí mít platnou vstupenku.
DÁREK! PŘI NÁKUPU 4 VSTUPENEK (společně v jednom nákupu) OBDRŽÍTE DVD MÍŠI RŮŽIČKOVÉ!
Voucher na DVD potvrďte v nákupním košíku. DVD obdržíte zdarma, výměnou za voucher, v den konání u vstupu na představení.
Vstupenky můžete zakoupit online přímo na ticketportal.cz - eTickets/mobileTickets, k dispozici jsou i prodejní místa Ticketportal.
Držitelé průkazu ZTP/P: (neplatí pro termín 22.02.2025 v Ostravě) po předložení vstupenky a průkazu ZTP/P u vstupu, bude na místě, v den vystoupení, proplacena sleva 50% z ceny vstupenky / jiné slevy NE / bezbariérový přístup NEUVEDENO
