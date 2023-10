Míša Růžičková: ZIMNÍ KRÁLOVSTVÍ

Míša Růžičková a její písničková show pro děti: ZIMNÍ KRÁLOVSTVÍ!



Vstupte se mnou do světa pohádkové zábavy!

V kouzelném světě pohádek, kde princezna ze zimního království čeká na své vysvobození, se odehrává písničková show, jako žádná jiná! Představte si, jak vaše malé princezny a princové září očekáváním, když tančí, zpívají a v písničkách bojují s drakem, potkají v lese Rumcajse, Karkulku, Sněhurku i trpaslíky nebo dokonce strašidla. Vezměte svou rodinu na zážitek plný dobrodružství, malovaných pohádkových kulis a postaviček a písniček které budou bavit děti i dospělé.

Přidejte se ke mně na závěrečnou písničku na přání a staňte se součástí našeho zázračného příběhu.

Těším se na vás, vaše Míša.



Představení je vhodné pro děti od 2 let. Děti do 12 měsíců, které ještě nechodí, mají vstup zdarma. Každá další osoba i dítě musí mít platnou vstupenku.

Představení je vhodné i pro ty, kteří ještě nevydrží dlouho sedět - během představení jsou děti zapojovány do písniček a zvány k tanci na pódiu.

Délka představení je 50-60 minut, poté mají děti možnost se s Míšou setkat na autogramiádě, vyfotit se nebo si nechat podepsat plakát, CD, DVD či tričko.

DÁREK! PŘI NÁKUPU 4 VSTUPENEK (společně v jednom nákupu) OBDRŽÍTE DVD MÍŠI RŮŽIČKOVÉ!

Voucher na DVD potvrďte v nákupním košíku. DVD obdržíte zdarma, výměnou za voucher, v den konání u vstupu na představení.

Vstupenky v distribuci na prodejních místech Ticketportal a nebo je můžete zakoupit a vytisknout online přímo na ticketportal.cz - eTickets!!

Držitelé průkazu ZTP/P: po předložení vstupenky a průkazu ZTP/P u vstupu, bude na místě, v den vystoupení, proplacena sleva 50% z ceny vstupenky / Jiné slevy NE / Bezbariérový přístup NEUVEDENO

-TH-