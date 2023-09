Míša Růžičková: VÁNOČNÍ SHOW

Míša Růžičková se svojí písničkovou šou přináší zábavu pro naše nejmenší diváky. V hodinovém programu si zazpívají její nejznámější dětské hity a zatančí si na nejoblíbenější písničky Sloník Toník, Hasičská, Popeláři, Tanec princezen a spoustu dalších, podle tématického zaměření pořadu.

Během představení Míša děti zapojuje do písniček a zve je na pódium, ale ne vždy se dostanou úplně všechny děti.

Všechny děti mají možnost se s Míšou setkat na autogramiádě po vystoupení, vyfotit se, nebo si nechat podepsat plakát, CD, DVD či tričko na předem označeném místě.

Délka představení: cca 70 minut



NOVINKA! PŘI NÁKUPU 4 VSTUPENEK (společně v jednom nákupu) OBDRŽÍTE DÁREK!

Voucher na DVD/CD potvrďte v nákupním košíku. V den konání u vstupu na představení obdržíte zdarma, výměnou za voucher, podle vlastního výběru DVD nebo CD Míši Růžičkové.



Představení je vhodné pro děti od 2 let. Děti do 12 měsíců, které ještě nechodí, mají vstup zdarma, všechny ostatní osoby musí mít platnou vstupenku.



Vstupenky v distribuci na prodejních místech Ticketportal a nebo je můžete zakoupit a vytisknout online přímo na ticketportal.cz - HOMEtickets!!

Držitelé průkazu ZTP/P: po předložení vstupenky a průkazu ZTP/P u vstupu, bude na místě, v den vystoupení, proplacena sleva 50% z ceny vstupenky / Jiné slevy NE / bezbariérový přístup NEUVEDENO

-TH-