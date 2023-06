Míša Růžičková: STRAŠIDEL SE NEBOJÍME

Nejdříve si řekneme, aby to bylo všem jasné, že strašidla neexistují. Ale to už určitě víte, že?

V tomhle písničkovém pořadu vás vezmu na různá místa, kde trošku straší, ale je to jenom jako. Budeme si na strašidla jen hrát.

Tak třeba v písničce Máme doma obludu vylezeme na strašidelnou půdu. Vydáme se na strašidelný hrad mezi Strašidla, do černého lesa na Strašidelný rej, na tajemný hřbitov mezi Příšery, Myši a žížaly. Také potkáme Bubáky a Brouky, ale my už víme, že strašidla neexistují. Jsou jen v pohádkách.

Na našem hradě sice straší Bílá paní, ale i ona byla kdysi krásná Princezna. Tak se nebojte a pojďte si se mnou zpívat!

Těší se na vás Míša



Délka představení je přibližně 60 minut, poté mají děti možnost se s Míšou setkat na autogramiádě, vyfotit se nebo si nechat podepsat plakát, CD, DVD či tričko.

Během představení jsou děti zapojovány do písniček.

NOVINKA! PŘI NÁKUPU 4 VSTUPENEK (společně v jednom nákupu) OBDRŽÍTE DÁREK!

Voucher na DVD/CD potvrďte v nákupním košíku. V den konání u vstupu na představení obdržíte zdarma, výměnou za voucher, podle vlastního výběru DVD nebo CD Míši Růžičkové.

Představení je vhodné pro děti od 2 let. Děti do 12 měsíců, které ještě nechodí, mají vstup zdarma, všichni ostatní návštěvníci musí mít platnou vstupenku, bez ohledu na věk.



Vstupenky v distribuci na prodejních místech Ticketportal a nebo je můžete zakoupit a vytisknout online přímo na ticketportal.cz - HOMEtickets!!

Držitelé průkazu ZTP/P: po předložení vstupenky a průkazu ZTP/P u vstupu, bude na místě, v den vystoupení, proplacena sleva 50% z ceny vstupenky / Jiné slevy NE / bezbariérový přístup NEUVEDENO

