Míša Růžičková: POPLETENÍ ČERTÍCI

Míša Růžičková a její písničková show pro děti POPLETENÍ ČERTÍCI

To se tak jednou v pekle rozzlobil Lucifer, že mu malí čerti schovali brýle a on si nemohl číst v knize hříchů. To jsou ale Čertoviny. Podíváme se do lesa, kam si chodí čerti hrát, která Strašidla přiletěla na Strašidelný rej. Také tam narazíme na Popletené čertíky, kteří utekli z pekla, protože jim tam bylo moc horko. Běhali po lese a zpívali a tancovali BuBuBu.

Kdyby hořelo, zavoláme hasiče v Hasičské písničce. Dáme pozor na Andílka. Rozloučíme se písničkou Kolik dnů je do Vánoc a nezapomeneme pozvat Popeláře, aby odvezli všechny odpadky, které nám zůstaly.

Těšíme se!

Během představení jsou děti zapojovány do písniček a zvány k tanci na pódiu, po celou dobu představení mohou také tancovat před pódiem. Délka představení je 50 až 60 minut, poté mají děti možnost se s Míšou setkat na autogramiádě, vyfotit se nebo si nechat podepsat plakát, CD, DVD či tričko.

Představení je vhodné pro děti od 2 let. Děti do 12 měsíců, které ještě nechodí, mají vstup zdarma, všichni ostatní návštěvníci musí mít platnou vstupenku.

Držitelé průkazu ZTP/P:

po předložení vstupenky a průkazu ZTP/P u vstupu, bude na místě, v den vystoupení, proplacena sleva 50% z ceny vstupenky / Jiné slevy NE / bezbariérový přístup NEUVEDENO

