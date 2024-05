Míša Růžičková: NA DIVOKÉM ZÁPADĚ

písničková show pro nejmenší

A máme před sebou další písničkový výlet, kam to bude? Vydáme se mezi Kovboje a Malé indiány na divoký západ. Potkáme cestou Duhu, která nás dovede až do indiánské vesnice, kde se naučíme namalovat kresby na indiánský stan. Budeme hasit u Hasičské písničky požár, Sanitka odveze do nemocnice raněného kovboje. Zazpíváme Medvědům a Myším. Ještě taky písničku na přání, vyfotíme se a můžeme zase domů.

Tak ahooooj, už se na vás moc těším, Míša!



Během vystoupení jsou děti zapojovány do písniček a mohou si zatančit před pódiem nebo s Míšou na pódiu. Délka představení je 50 - 60 minut, poté mají děti možnost se s Míšou setkat na autogramiádě, vyfotit se, nebo si nechat podepsat plakát, CD, DVD či tričko.

DÁREK! PŘI NÁKUPU 4 VSTUPENEK (společně v jednom nákupu) OBDRŽÍTE DVD MÍŠI RŮŽIČKOVÉ!

Voucher na DVD potvrďte v nákupním košíku. DVD obdržíte zdarma, výměnou za voucher, v den konání u vstupu na představení.

Představení je vhodné pro děti od 2 let nebo dle uvážení rodičů :). Děti do 12 měsíců, které ještě nechodí, mají vstup zdarma, všichni ostatní návštěvníci musí mít platnou vstupenku.

Vstupenky můžete zakoupit online přímo na ticketportal.cz - eTickets, k dispozici jsou i prodejní místa Ticketportal.

Držitelé průkazu ZTP/P: po předložení vstupenky a průkazu ZTP/P u vstupu, bude na místě, v den vystoupení, proplacena sleva 50% z ceny vstupenky / jiné slevy NE / bezbariérový přístup NEUVEDENO