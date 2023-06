Míša Růžičková: MEGA NAROZENINOVÁ MINIDISKOTÉKA

Ahoj kamarádi,

Moje první minidiskotéková oslava je tady. Budeme zpívat a tancovat ty nejoblíbenější písničky, které jste si přáli a které jsem pro vás za těch 20 let napsala.

Co budeme zpívat? No přece písničky, které máte nejraději:

Sloník Toník / Popeláři / Hasičská / Sanitka / Tanec princezen / NÁMOŘNICKÁ / Holka copatá, / Semafor / Mořská víla Lili / Na rovníku / Teta / Panda / Zebra / Ahoj školko / Narozeninová

Přijďte si s námi zazpívat a zatancovat a pořádně to oslavit. Celých 60 minut zábavy pro celou rodinu. Samozřejmě je pro vás připravena sladká odměna a malý dáreček.

Už se na vás moc těším a ráda vás překvapím i jednou úplně novou Policejní písničkou.

Vaše Míša

NOVINKA! PŘI NÁKUPU 4 VSTUPENEK (společně v jednom nákupu) OBDRŽÍTE DÁREK!

Voucher na DVD/CD potvrďte v nákupním košíku. V den konání u vstupu na představení obdržíte zdarma, výměnou za voucher, podle vlastního výběru DVD nebo CD Míši Růžičkové.

Představení je vhodné pro děti od 2 let. Děti do 12 měsíců, které ještě nechodí, mají vstup zdarma, všichni ostatní návštěvníci musí mít platnou vstupenku.

Vstupenky v distribuci na prodejních místech Ticketportal a nebo je můžete zakoupit a vytisknout online přímo na ticketportal.cz - HOMEtickets!!

Držitelé průkazu ZTP/P:

po předložení vstupenky a průkazu ZTP/P u vstupu, bude na místě, v den vystoupení, proplacena sleva 50% z ceny vstupenky / Jiné slevy NE / bezbariérový přístup NEUVEDENO