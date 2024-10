MIRO JAROŠ - Šťastné a Veselé turné s Lipánkem

MIRO JAROŠ prichádza do Prahy a Břeclavi ! Nalaďte sa na najkrajšie sviatky roka rodinným koncertom Mira Jaroša s kapelou. Na svoje si prídu malí aj veľkí. Príďte a spolu si zaspievame pesničky: Príde Mikuláš, Bola raz malá hviezdička, Nech už nasneží, Vo vianočnej pekárni, Kto ukradol sneh a veľa ďalších.

Na fanúšikov čaká aj prekvapenie z klobúka, z ktorého si publikum vytiahne zopár nevianočných hitov, na ktoré si spoločne aj zatancujeme. Nenechajte si ujsť jedinečnú príležitosť zažiť vianočnú atmosféru s Mirom Jarošom. Tešíme sa na všetkých.

Upozornenia:

Koncert je kvôli hlasnej produkcii vhodný pre deti od 3 rokov, je to však na zvážení rodičov.

Vstupenku musí mať zakúpenú každý návštevník (aj rodič, aj dieťa).

Dĺžka koncertu je 60 minút. Vstupenky odporúčame si zakúpiť v predstihu kvôli kapacite priestorov. Zoznam miest je na tento rok finálny.

Zmena termínu a miesta je vyhradená !

Zľavy:

Deti do jedného roka veku majú vstup zdarma(bez nároku na miesto). Vozičkári - vstupné: 1 Kč (zakúpiť vstupenku sa dá iba na mieste v deň podujatia) -bez nároku na pevné miesto, doprovod si platí plnú výšku vstupného.



Vstupenky můžete zakoupit online přímo na ticketportal.cz - eTickets, k dispozici jsou i prodejní místa Ticketportal.

Další info:

slevy NE / bezbariérový přístup ANO / zvláštní sektor pro vozíčkáře a držitele průkazu ZTP/P NE

