Mireille Mathieu - 60 let lásky

Mireille Mathieu se svým doprovodným orchestrem vystoupí v Kongresovém centru Praha. Francouzská šansoniérka se vrací do Prahy v rámci svého nového turné, které poeticky nazvala "60 let lásky".



Mireille Mathieu, hvězdu světového šansonu, miluje publikum po celém světě. Svoji hudební kariéru nastartovala písněmi legendární francouzské šansoniérky Edith Piaf, a zařazuje je jako stálou součást svého repertoáru dodnes. Za 60 let v hudebním průmyslu přitom vydala nespočet originálních písní a koncertovala snad na všech světadílech. O její popularitě svědčí miliony prodaných alb. Během své neuvěřitelné kariéry nazpívala přes 1 200 písní ve 12 jazycích a celosvětově prodala přes 200 milionů hudebních nosičů. Jako světově proslulá zpěvačka spolupracovala s největšími hvězdami jako jsou Paul Anka, Charles Aznavour, Tom Jones, Julio Iglesias a řadou dalších. Její písně jako Mon Credo, Acropolis Adieu či Santa Maria de la Mer se nesmazatelně zapsaly do hudební historie.

Do Prahy se zpěvačka ráda vrací, má tu své publikum a pravidelně vyprodává koncerty. Mireille Mathieu bude i tentokrát vystupovat v kongresovém centru Praha, které nabízí kromě tradičně výborné akustiky i nově zrekonstruovaný sál.

Zpěvačku doprovodí kapela, která čítá přes 10 členů, nechybí samozřejmě akordeon, který je pro autentický zvuk šansonu nepostradatelný. Tentokrát Mireille Mathieu nastudovala s kapelou nový koncertní program. V něm budou samozřejmě zahrnuty i největší hity Mireille Mathieu, které její publikum tak miluje.

Další info:

slevy NE / bezbariérový přístup ANO / Vstupenka do sektoru "ZTP/P" platí vždy pro dvě osoby, tj. pro vozíčkáře či držitele průkazu ZTP/P a pro jednu osobu jako doprovod / každý jiný návštěvník musí mít vlastní vstupenku

