MIREILLE MATHIEU - Anniversary Tour - 60 YEARS OF LOVE

Jedna z největších šansonových legend historie světové hudby, Mireille Matheiu, slaví už 60 let na hudební scéně. Proto se její nové světové turné jmenuje ANNIVERSARY TOUR - 60 YEARS OF LOVE.

Francouzský šanson čeští diváci opravdu milují. A Mireille Mathieu miluje svoje české publikum. Ráda se do Prahy vrací nejen na své koncerty, které jsou vždy vyprodané, ale také zde natáčela v prostorách Pražského hradu a Svatovítské katedrály i svůj videoklip. A pokud to její harmonogram alespoň trochu dovoluje, často zůstává v Praze o pár dní déle.

Mireille Mathieu v Praze letos vystoupí v neděli 10. prosince. Bude to tedy i krásný vánoční dárek pro všechny její české fanoušky. Již tradičně bude koncertovat v Kongresovém centru Praha, které svoji výbornou akustikou, dobrou dopravní dostupností i velikostí sálu přesně odpovídá náročným požadavkům drobné Francouzky s typickou ofinkou a nádherným hlasem.

Mireille Mathieu vystoupí společně se svým orchestrem a zahraje největší hity své již 60 let dlouhé hudební kariéry. Určitě se tedy můžeme těšit na slavné skladby jako je: Mon credo, Qu`elle est belle, Mon bel amour d`été a mnoho dalších.



