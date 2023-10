MILENA MÁ PROBLÉM (Š. Vaculíková a A. Vacková)

ŠÁRKA VACULÍKOVÁ A APOLENA VACKOVÁ: MILENA MÁ PROBLÉM

Režie Šárka Vaculíková a Apolena Vacková

Dramaturgie Šárka Vaculíková a Apolena Vacková

Hraje

Šárka Krausová (Vaculíková)

Hravé, dravé, ale i vážné a především vtipné představení. Všem ženám před svatbou, po svatbě, s dětmi i bez nich, všem mužům (těm co doma uklízí i těm, co neuklízí)… Všem, co se chtějí zkrátka pobavit nad pravdivostí života. Jak řekl totiž Oscar Wilde: "Život je příliš důležitý na to, abychom ho brali vážně."

Čtyři hlasy, čtyři ženy, čtyři životní zkušenosti a jedna nevěsta v den svatby. Co všechno může v jedné vteřině nevěstě problesknout hlavou, než řekne své "ano"? A nezmění to nějak její rozhodnutí? Co když řekne nakonec "ne"? Jak se mladá dívka vypořádá s ženskou úlohou v manželství? Být vdanou ženou… ženou v domácnosti! Vařit, prát, žehlit, uklízet, mýt podlahy, mýt záchod?! Opravdu tohle chce? Ještě se může rozhodnout jinak!

Zkrátka, Milena se vdává a vše se zdá být jiné, než si představovala…

Délka představení 60 minut, bez přestávky

Vstupenky v distribuci na prodejních místech Ticketportal a nebo je můžete zakoupit online přímo na ticketportal.cz a ihned vytisknout - eTickets!!

Další info:

slevy NE / bezbariérový přístup NEUVEDENO