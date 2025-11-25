Mike Oldfield’s TUBULAR BELLS I, II & III in Concert

Vstup umožněn 18:00
Legendární Tubular Bells I, II & III Mika Oldfielda poprvé dohromady v Praze!
Více než půl století fascinuje svět jedinečný hudební fenomén Tubular Bells. Nyní se tato slavná díla vracejí do Prahy v rámci nového evropského turné. Po dvou vyprodaných koncertech v letech 2024 a 2025 rozezní v neděli 13. září 2026 O2 universum unikátní projekt The Best of Tubular Bells I, II & III.
Publikum se může těšit na celé první album Tubular Bells I z roku 1973 – nejprodávanější instrumentální album všech dob s ikonickým motivem, který proslavil i film Exorcista. Zazní také rozšířené části z Tubular Bells II a III, které přinesly světu nové hudební směry a ukázaly Oldfieldovu nekonečnou kreativitu.
Koncert bude součástí oslav padesáti let od prvního vydání Tubular Bells a je součástí nového evropského turné. Uměleckým ředitelem a dirigentem je Oldfieldův blízký přítel a dlouholetý spolupracovník Robin A. Smith, který s ním uvedl ikonická provedení Tubular Bells na Edinburském hradě, Horse Guards Parade nebo při zahájení olympijských her v Londýně 2012.
Pod jeho vedením a s orchestrem sestaveným z hudebníků osobně vybraných Mikem Oldfieldem zažije Praha jedinečný večer plný ikonické hudby, virtuózního provedení a silného emocionálního náboje.
