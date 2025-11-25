iDNES Premium přednostní prodej vstupenek

Hudební koncerty

Mike Oldfield’s TUBULAR BELLS I, II & III in Concert

O2 universum, Sál A Českomoravská 2345/17, Praha (mapa)

Neděle 13. 9. 2026 Začátek akce v 19:00

PŘIPRAVUJEME Předprodej začne 25. září 2025 v 10:00.

Vstup umožněn 18:00

Legendární Tubular Bells I, II & III Mika Oldfielda poprvé dohromady v Praze!

Více než půl století fascinuje svět jedinečný hudební fenomén Tubular Bells. Nyní se tato slavná díla vracejí do Prahy v rámci nového evropského turné. Po dvou vyprodaných koncertech v letech 2024 a 2025 rozezní v neděli 13. září 2026 O2 universum unikátní projekt The Best of Tubular Bells I, II & III.

Publikum se může těšit na celé první album Tubular Bells I z roku 1973 – nejprodávanější instrumentální album všech dob s ikonickým motivem, který proslavil i film Exorcista. Zazní také rozšířené části z Tubular Bells II a III, které přinesly světu nové hudební směry a ukázaly Oldfieldovu nekonečnou kreativitu.

Koncert bude součástí oslav padesáti let od prvního vydání Tubular Bells a je součástí nového evropského turné. Uměleckým ředitelem a dirigentem je Oldfieldův blízký přítel a dlouholetý spolupracovník Robin A. Smith, který s ním uvedl ikonická provedení Tubular Bells na Edinburském hradě, Horse Guards Parade nebo při zahájení olympijských her v Londýně 2012.

Pod jeho vedením a s orchestrem sestaveným z hudebníků osobně vybraných Mikem Oldfieldem zažije Praha jedinečný večer plný ikonické hudby, virtuózního provedení a silného emocionálního náboje.

Se vstupenkou lze zakoupit Gourmet Experience.

Na tento koncert nelze rezervovat vstupenky, je možný pouze přímý nákup online, nebo na prodejních místech.

Za platnost a pravost vstupenek zakoupených mimo síť Ticketportal neručíme.

1

