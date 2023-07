Lidový dům, Školní 7, Karlovy Vary - Stará Role

Lidový dům Karlovy Vary

MIG 21 ✪ PODZIM TOUR 2023

Skupina MIG 21, která sama sebe nazývá jako "chlapecká, taneční, pěvecká a striptérská skupina z Prahy 5 - Smíchova", chystá klubové turné. Na něm představí i zbrusu novou píseň!

Po dvou unikátních, vyprodaných koncertech ve Foru Karlín a letních open-airech, se kapela vrací do ověřených a všemi milovaných klubů, kde si bude se svými fanoušky opět co nejblíž! Pomalu si dýchat z úst do úst, prostě těsně vedle sebe, jak také zpívají v textu jedné ze svých písní.

"Neskutečně se těšíme, osaháme si nové prostory, ve kterých jsme nikdy nehráli, ale zároveň se se svými fanoušky potkáme v našich, už téměř domáckých, klubech! Ta intimita klubů nám dodává energii!" podotýká zpěvák Jiří Macháček.

Koneckonců kapela MIG 21 je proslulá tím, že to umí na pódiu pořádně rozjet, takže by byla velká škoda o jejich show přijít! Zahraje nejen své největší hity, ale představí i zbrusu novou písničku, ke které hned začátkem příštího roku natočí videoklip.

ČASOVÝ PLÁN (rámcový)

19:30 otevření LDKV

20:30-22:10 MIG 21

22:20-00:00 DJ na dojezd večera

FB: https://www.facebook.com/events/715103196437062/

VSTUPNÉ: 550 Kč (předprodej) / 700 Kč (v den konání a na místě)

Speciální vstupenka FO/U/R FRIENDS pro 4 osoby za 1.999 Kč (jen předprodej)

Vstupenky v distribuci na prodejních místech Ticketportal a nebo je můžete zakoupit online přímo na ticketportal.cz - HOMEtickets / mobileTickets!!

Další info:

koncert na stání / slevy NE / bezbariérový přístup ANO / vozíčkáři a držitelé průkazu ZTP/P zdarma bez vstupenky, rezervace místa na agenturavlny@seznam.cz, doprovod ZTP/P za plnou cenu