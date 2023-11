MichalFest 2024

MichalFest Ostrava. To je nejpohodovější multižánrový festival pro celou rodinu.

I na letošním devátém ročníku čeká na návštěvníky nejen pestrý mnohahodinový koktejl skvělé hudby, ale také spousta doprovodných soutěžních, sportovních a kreativních aktivit, venkovních her a atrakcí pro děti, z nichž za naprostou většinu rodiče nezaplatí ani korunu.

Můžete si rovněž prohlédnout interiéry hornického areálu, projít řetízkovou šatnou, koupelnami a dalšími zajímavými prostory areálu. Festival se odehrává v nádherném industriálním areálu NKP Důl Michal v Ostravě-Michálkovicích s okouzlující technickou infrastrukturu a zelenými trávníky.

Pokud chcete strávit příjemný víkend v příjemném prostředí s příjemnými lidmi, je MichalFest tou pravou volbou!

SLEVY - VYBERTE V NÁKUPNÍM KOŠÍKU

K dispozici jsou slevy pro držitele průkazu ISIC, pro seniory ve věku 60 let a výše a pro vozíčkáře a držitele průkazu ZTP/P. Vybrat lze i vstupenky PRO DVA NÁVŠTĚVNÍKY a také RODINNÉ vstupenky pro dva návštěvníky s dítětem či dvěma, a navíc Rodinné vstupenky s JEŽÍŠKOVSKOU slevou!

(za dítě je pro tyto účely považována osoba, která nedosáhla věku 15 let)

DĚTSKÁ VSTUPENKA

Děti ve věku od 7 let, které nedosáhly 15 let věku, vstup na dětskou vstupenku za 100 Kč, kterou je možno zakoupit JEDINĚ A POUZE současně s nákupem vstupenky STANDARD, ne dříve ani později. Ke každé vstupence lze v nákupním košíku nebo na prodejním místě přikoupit až 3 dětské vstupenky.

Děti, které nedosáhly věku 7 let, zdarma bez vstupenky

Pozor! Jakýkoliv vstup a přítomnost v areálu pro návštěvníky, kteří nedosáhli věku 15 let, jen v doprovodu dospělé osoby s platnou vstupenkou!

Vstupenky v distribuci na prodejních místech Ticketportal a nebo je můžete zakoupit online přímo na ticketportal.cz - eTickets!!

Další info:

bezbariérový přístup ANO / sleva pro držitele průkazu ISIC, pro seniory ve věku 60 let a výše a pro vozíčkáře a držitele průkazu ZTP/P - k dispozici na prodejních místech Ticketportal i on-line.