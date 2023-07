MICHAL NESVADBA: MICHAL NA HRANÍ

O tom, jak si hrát s Michalem podle návodu.

Michal umí běhat, umí stát, umí mluvit i tancovat. Kouzelný Michal je první hračkou na světě, která si může vybrat, kdo si s ní bude hrát! Nebudeš to právě ty?

Michal naučí děti pořádku ve svých hračkách. Bez dětí to ale nejde a tak jsou od začátku až do konce aktivně zapojeny do magické hry s rekvizitami vyrobenými ze samolepicí pásky.

Po vystoupení se Michal s dětmi fotí a podepisuje.



Vstupenky v distribuci na prodejních místech Ticketportal a nebo je můžete zakoupit online přímo na ticketportal.cz a ihned vytisknout - HOMEtickets!!

Děti, které nedosáhly věku dvou let zdarma bez vstupenky a nároku na vlastní sedadlo, každý jiný návštěvník musí mít platnou vstupenku.

Slevy NE / bezbariérový přístup NEUVEDENO

