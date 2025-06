MICHAL HRŮZA & KAPELA HRŮZY NA ZÁMKU CHYŠE

Letos se na chyšský zámek po 10 letech vrací Michal Hrůza se svou Kapelou Hrůzy.

Michalovo první vystoupení v Chyších provázely velmi dramatické okolnosti, neboť koncert byl původně plánován na léto roku 2014. Přípravy byly již v plném proudu, když ve stejný den, kdy z tiskárny dorazily plakáty, začaly zpravodajské kanály přinášet informace o nešťastném Michalově napadení ve Stodolní ulici v Ostravě.

Chyšský koncert tehdy za Michala odzpívala Anna K., přičemž část jeho výtěžku šla na Michalovu léčbu a rehabilitaci. S velikou radostí byl proto koncert s uzdraveným Michalem zrealizován následující rok…

Po 10 letech se tak navracíme k osvědčené spolupráci s přední osobností tuzemské populární hudby, která v mezidobí stihla vydat dvě studiová alba Sám sebou (2017) a Světlo do tmy (2020) a několik singlů, z nichž nejnovější je letošní newyorský N.Y.C.

Koncert tak bude setkáním starých přátel, kteří se sice nevídají často, ale nikdy se nepouštějí ze zřetele; to platí jak ve vztahu k pořadatelům, tak k návštěvníkům.

Těšíme se na Vás 19. července 2025 na zámku v Chyších!



Vstupenky můžete zakoupit online přímo na ticketportal.cz - eTickets/mobileTickets, k dispozici jsou i prodejní místa Ticketportal.

Další info:

nečíslovaná sedadla / děti do 100 cm výšky vstup zdarma bez vstupenky a bez nároku na vlastní sedadlo / sleva "50% VOZ., ZTP/P,DOPR." pro vozíčkáře, pro držitele průkazu ZTP/P a pro doprovod ZTP/P (jedna osoba) - k dispozici na prodejních místech Ticketportal i přímo na ticketportal.cz, slevu zvolte v nákupním košíku / bezbariérový přístup ANO