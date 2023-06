MEGADETH

Legendy thrash metalu opět v České republice, tentokrát se představí českému publiku v pardubické enteria areně!

Před více než 30 lety založil Dave Mustaine kapelu MEGADETH a stal se průkopníkem žánru, který se stal celosvětově známým jako thrash metal. A od samého počátku se kapela jasně ukázala jako jedna z nejvýraznějších na scéně tvrdé muziky, která posunula thrash na hranice hudební dravosti a instrumentální virtuozity na svých raných počinech, jako byl debut Killing Is My Business... And Business Is Good! z roku 1985 a zásadní Peace Sells... But Who's Buying? z roku 1986.

V následujících desetiletích si MEGADETH vydobyli místo jedné z nejvlivnějších a nejuznávanějších metalových kapel - nemluvě o tom, že patří mezi nejúspěšnější. Po celém světě prodali více než 38 milionů alb, získali řadu ocenění včetně ceny GRAMMY® 2017 za "Nejlepší metalový výkon" za titulní skladbu "Dystopia", 12 nominací na GRAMMY® a pět platinových alb za sebou. S naprostým odhodláním a neúnavným nahráváním a koncertováním se MEGADETH propracovali od headlinerů klubů až po hlavní hvězdy arén, festivalů a stadionů a upevnili tak odkaz, který se stále rozrůstá a šíří po celém světě.

Počátky kapely se datují do roku 1984, kdy byl Dave Mustaine rozhodnut založit novou kapelu, která bude těžší a rychlejší než jeho kolegové. Mustaine rychle dozrával ve skládání písní a rozhodl se spojit postoj a energii punku se silou a složitým riffováním metalu spolu s přímým sociopolitickým textovým obsahem. S Davidem Ellefsonem na basu a Gar Samuelsonem na bicí nahrála kapela své nechvalně proslulé třípísňové demo, které se rychle rozšířilo v undergroundovém okruhu obchodníků s kazetami a stalo se undergroundovým hitem, což vedlo ke smlouvě s Combat Records. Debutové album Killing Is My Business...And Business Is Good z roku 1985 bylo albem, které položilo základ a etablovalo MEGADETH jako jednoho ze čtyř průkopníků, známých jako "Velká čtyřka", kteří prakticky vynalezli žánr a jejichž debutové album bylo televizní stanicí VH1 označeno za "nejlepší thrashmetalové debutové album všech dob".

MEGADETH rychle podepsali smlouvu s Capitol Records a v roce 1986 vydali debut Peace Sells...But Who's Buying?, který se stal první zlatou deskou kapely a první platinovou deskou MEGADETH, kterou Pitchfork popisuje jako "všechno, co je na hardcoru skvělé, plus dávku předváděcího umění, z něhož krvácejí prsty i menším muzikantům". Následovala platinová deska So Far, So Good, So What! (1988), na GRAMMY® nominovaným, platinovým albem Rust In Peace (1990) a dvakrát platinovým albem Countdown To Extinction. "She-Wolf" pochází z alba Cryptic Writings (1997), které bylo nominováno na cenu GRAMMY® a dostalo se do Top Ten.

V roce 2016 se MEGADETH znovu představili jako legendární metalová formace vedená vizionářským zpěvákem, kytaristou a skladatelem Davem Mustainem a vydali svůj patnáctý studiový počin Dystopia. Titulní skladba "Dystopia" získala v roce 2017 cenu GRAMMY® za "Nejlepší metalový výkon". Album, na kterém se k Mustaineovi opět připojil stálý baskytarista David Ellefson, bylo prvním počinem MEGADETH, na kterém se podíleli nový kytarista Kiko Louriero a bubeník Chris Adler, druhý jmenovaný zapůjčený z Lamb of God. Společně vnesli do už tak dost silného nápoje novou úroveň hudebního jedu a instrumentální zručnosti.

Od vydání alba MEGADETH nepřetržitě koncertovali po celém světě na podporu alba Dystopia, přičemž se k nim přidal Dirk Verbeuren jako bubeník MEGADETH na plný úvazek. V přestávkách mezi turné kapela skládala a nahrávala ve studiu, když koncem loňského roku plány MEGADETH dočasně odsunula na vedlejší kolej diagnóza Mustaineovy rakoviny.

Po více než třech desetiletích od vydání alba Killing Is My Business a v návaznosti na referenční metalová mistrovská díla jako Peace Sells, Rust in Peace z roku 1990, Endgame z roku 2009 a Dystopia z roku 2016 thrashové legendy s Mustainem pevně v čele nejeví žádné známky zpomalení.

