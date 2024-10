Vstup umožněn 18:00

Poprvé v Evropě zažijete epickou fúzi filmu a symfonie, kdy se na velkém plátně shromáždí ti nejmocnější hrdinové Marvelu, podpoření ohromující živou orchestrální hudbou. Toto není jen koncert – je to brána do jiné dimenze. V pražské O2 areně se fanoušci dočkají 24. května 2025.

Z centra Paříže až do zbytku Evropy se připravte na odyseu napříč 23 legendárními filmy. Ať už jste ostřílený Avengers fanoušek nebo nováček, MARVEL STUDIOS' INFINITY SAGA CONCERT EXPERIENCE rozechvěje vaše smysly a zažehne vaši představivost.

Projděte desetiletím hrdinství, od prvního obléknutí obleku Iron Mana až po kosmický střet ve filmu Avengers: Endgame. Cítíte, jak se země otřásá, když Hulk řve, vznášejte se s Thorovým bleskem a houpejte se New Yorkem se Spider-Manem – to vše umocněné nezkrotnou silou živé hudby.

Tohle je víc než jen show. Je to 54 hodin filmové historie destilované do jedné nezapomenutelné noci a filmu. Je to 22 miliard dolarů kasovního úspěchu znovu vytvořeného pro jeviště v originálním koncertním filmu. Je to vaše šance stát se součástí legendy.

Nejen že akci uvidíte – budete ji žít. Každý tón, každý záběr, každý úder srdce bude proudit vaším tělem, když se největší evropské arény promění v portály do Marvel vesmíru.

Pravda je… Toto bude legendární.





Pro nejvěrnější fanoušky připravili pořadatelé balíček VIP Platinum, který umožní fanouškům zažít MARVEL STUDIO´S INFINITY SAGA CONCERT EXPERIENCE v pražské O2 areně 24. 5. 2025 nezapomenutelným způsobem.

Balíček VIP Platinum v ceně 3 290 Kč obsahuje:

— Exkluzivní místo v prvních 8 řadách před pódiem

— Speciální výtisk programu

— Neprodejnou sběratelskou VIP visačku s multišňůrkou na krk

— Plátěnou tašku

— VIP vstup vchodem č. 2 od 17:30

Na tento koncert nelze rezervovat vstupenky, je možný pouze přímý nákup online, nebo na prodejních místech.

Za platnost a pravost vstupenek zakoupených mimo síť Ticketportal neručíme.

