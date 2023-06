Restartové přednášky v SOULADU

Eva Tesařová & Martin Jotov: UMĚLÁ INTELIGENCE alfa a omega oborové stability

Ing. Martin Jotov

je výkonným ředitelem a spolumajitelem nanotechnologické společnosti, jedním ze zakladatelů neziskové společnosti The Human Potential Academy zaměřující se na duševní zdraví a pohodu. Je učitelem a certifikovaným transformativním koučem. Jeho posledním sociálním projektem je založení neziskové organizace Porozumění mysli.

Ve všech těchto rolích pomáhá lidem kolem sebe nalézat vrozený potenciál pro štěstí, duševní klid, zdraví, tvořivost

a lásku k lidem. Svět a život nám ukazuje, že všechno co hledáme a potřebujeme, máme již dávno sami v sobě.

Čím vás obohatí téma přednášky:

Zcela nový fenomén přichází do naší společnosti a je jím téma umělé inteligence. Rychlost jejího rozvoje začala

být v pozornosti jednotlivců i firem. Mnoha oborů, kde lidé pozorují, zda je blížícím se pomocníkem nebo bezchybnou konkurencí bez emočního lidského faktoru. Blížící se schopnost dominovat v některých oborech je zcela jistě ve společnosti nezvyklým jevem a proto je toto téma nanejvýš zajímavé a poutavé.

Co výhledově vnímat, očekávat, využívat ke svému rozvoji nebo jisto jistě ke společenské změně.

Holisticky zaměřená propojující se témata na prevenci kvalitního životního stylu

Hosté: lékaři, psychologové, lektoři, terapeuti, sportovní trenéři, mentální koučové, cestovatelé, businessmani

Témata: zdraví, strava, psychika, psychosomatika, sexualita, vztahy, komunita, myšlení, hubnutí, firemní kultura, osobnostní rozvoj…

V ceně drobné, ale kvalitní občerstvení, catering, prodej knih na téma přednášek

Vstupenky v distribuci na prodejních místech Ticketportal a nebo je můžete zakoupit online přímo na ticketportal.cz a ihned vytisknout - HOMEtickets!!

Další info: slevy NE / bezbariérový přístup ANO