Marcelito Pomoy očaruje publikum v Praze úchvatným koncertním zážitkem

KONGRESOVÉ CENTRUM PRAHA

24. května 2024

www.ticketportal.cz

Mezinárodní senzace Marcelito Pomoy se chystá vystoupit 26. května 2024 v Prazena mimořádném koncertě. Tuto vysoce očekávanou akci, která slibuje okouzlující večer plný hudby doplněný o úžasné vokály Marcelita, skvělou živou kapelu a úchvatné LED vizuální efekty, pořádá Koncertpromo.hu, jehož vlastníkem je Roland Horváth.

Marcelito Pomoy, celosvětově proslulý filipínský zpěvák známý svou mimořádnou schopností plynule přecházet mezi mužským a ženským hlasem, si vysloužil mezinárodní uznání prostřednictvím svých fascinujících vystoupení. Jeho neuvěřitelný talent byl oceněn na prestižních platformách, jako jsou "Pilipinas Got Talent" a "America's Got Talent", kde předvedl svůj mimořádný vokální rozsah globálnímu publiku. Marcelitova okouzlující vystoupení uchvátila miliony lidí po celém světě, získala mu oddanou fanouškovskou základnu a všude tam, kde vystoupil, zanechala trvalý dojem.

Koncert se bude konat v prestižním pražském Kongresovém centru, výjimečném místě známém pro svou vynikající akustiku a velkolepost. Marcelito, doprovázený úžasnou živou kapelou, předvede noc plnou čisté hudební dokonalosti a vytvoří nezapomenutelný zážitek pro všechny přítomné.

"Jsem podctěn být součástí tohoto neuvěřitelného projektu," řekl Marcelito Pomoy. "Těším se, až budu svou hudbu sdílet s pražským publikem a vytvořím večer, který jim zůstane v srdci a paměti."

Roland Horváth, majitel Koncertpromo.hu, vyjádřil své nadšení z tohotoeventu slovy: "Nemůžeme se dočkat, až do Prahy přivezeme Marcelita Pomoye. Bude to opravdu magický večer. Věříme, že pro diváky to bude opravdu výjimečný zážitek.”

Vstupenky na koncert Marcelita Pomoye můžete zakoupit výhradně na www.ticketportal.cz. Fanouškům doporučujeme zajistit si svá místa včas, protože se očekává, že se tato vysoce očekávaná akce rychle vyprodá.

Nenechte si ujít příležitost vidět úchvatný talent Marcelita Pomoye naživo . Přidejte se k nám 26. května 2024 na nezapomenutelný večer plný mimořádné hudby, fascinujících vystoupení a vzácných vzpomínek.

