MANOWAR – THE BLOOD OF OUR ENEMIES TOUR 2025

MANOWAR přidává jediný koncert v České republice do svého turné “The Blood Of Our Enemies Tour 2025”



Fanoušci metalové legendy MANOWAR budou odměněni jediným exkluzivními koncertem v České republice v rámci nadcházejícího turné s názvem “The Blood Of Our Enemies Tour 2025”!



Po dlouhých 5 letech se MANOWAR vrátí do Ostravy, kde svůj koncert uskuteční už 22. ledna 2025 v OSTRAVAR ARÉNĚ a oslaví alba jako „Sign of the Hammer“ a „Hail to England“ a dalších největší hity!

“Jsme nadšení, že se konečně můžeme znovu setkat s naší Armádou nesmrtelných v Česku! Naši fanoušci po tom toužili už spoustu let, stejně jako my. Tvrdě jsme pracovali, aby se nám to podařilo na tomto nadcházejícím turné!” řekl frontman Joey DeMaio. “Připravte se na roztavené tváře, drtivé hymny a show, na kterou se bude vzpomínat po celá staletí!”

Turné zahrnuje kromě koncertu v České republice take zastávky v Bratislavě, Norsku, Švédsku, Německu, Nizozemí nebo Lucembursku.



Připojte se k nám při oslavě alb „Sign of the Hammer“ a „Hail to England“ a dalších největších hitů v nové scénické produkci. Prožijte energii a komunitu naší Armády nesmrtelných!

MANOWAR:

Kapela vznikla v roce 1980 a velmi rychle začala udávat pravidla heavy metalu svým pojetím skladeb, jedinečným zvukem a přístupem k fanouškům.

Během své ohromující hudební kariéry zanechali nesmazatelnou heavy metalovou stopu. Dnes jsou Manowar protipólem novodobých “hvězd” z talentových soutěží nebo hudebních celebrit jednoho hitu. Svým fanouškům předkládají přesně to, co chtějí – hodnoty opravdového metalu.

Nespočetná ocenění a více než 35 turné v roli headlinera potvrdily jedinečné postavení Manowar v metalovém žánru. O oddanosti fanoušků svědčilo vystoupení Manowar na vlastním Magic Circle festival, kde dorazili fanoušci z více než 40 zemí světa. Jako odměnu za jejich věrnost natočili Manowar v roce 2009 baladu “Father” v 18 jazycích.

Manowar se vrací na pódia po úspěšném turné “The Final Battle” z roku 2019 a několika veleúspěšných vystoupeních – např. v roce 2020 shlédlo koncert více než 50 tis. nadšených fanoušků. Při letošním vystoupení na řeckém festivalu Release Athens byly představeny skladby z alba “The Revenge Of Odysseus” a jako speciální host se během skladby “The Sword Of The Highlands” objevil take slavný skotský herec James Cosmo známý z filmu Statečné srdce nebo seriálu Hra o trůny.

Manowar na koncertech tohoto turné představí nesmrtelné skladby ze svých osmi legendárních alb ve velkolepé pódiové produkci. Jako kytarista doprovodí Manowar na celém turné známý Michael Angelo Batio.

Turné bude oslavou všeho, co fanoušci na Manowar obdivují a co od nich očekávají – legendární výpravné skladby, jedinečný a mocný zvuk a hlavně - oddanost heavy metalu.

Vstupenky pro ZTP/P + doprovod zdarma můžete objednávat na rezervace@ticketportal.cz, v kopii s přiloženým oskenovaným průkazem ZTP.