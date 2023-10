MAGICKÁ FONTÁNA

Jediné termíny v roce 2024 - 15.-24. srpna!

Neváhejte a využijte zvýhodněné vstupné, od 1. ledna 2024 se základní vstupné zvýší o rovných 250 Kč!



Křižíkova fontána znovu ožívá živelnou show v produkci skupiny Pyroterra. Velkolepé představení pod širým nebem kombinuje taneční a novocirkusové umění, moderní technologické efekty s vodním dílem českého vynálezce Františka Křižíka.

Živelná kombinace ohně, světla a vody spolu s elektrizujícími výkony světelných a ohňových tanečníků. Přehlídka jevištních prvků a speciálních efektů během jednoho večera. Teslův transformátor hrající živou hudbu milionem elektrických výbojů. Akční show s futuristickými prvky propojená interaktivní projekcí do vodních stěn, vyprávějící příběh inspirovaný životem českého velikána. Atmosféra diváky vtáhne do děje, při kterém pocítí ničivou sílu pradávného elementu ohně i životodárnou energii elektřiny a světla. Představení Magická Fontána navrací Křižíkovu fontánu zpět do kulturního dění s ambicí zapsat se mezi přední světová představení.

Vydejte se s námi na cestu časem, poznejte příběh počátků lidstva a souboje elementů ohně s elektřinou, ovlivňující samotný vznik magické fontány.

Další info:

sedadla bez místenek - open sitting / zvýhodněné vstupné pro děti, které nedosáhly věku 13 let, pro seniory ve věku 60 let a více, pro držitele průkazu ZTP/P

bezbariérový přístup ANO / každý návštěvník musí mít vlastní vstupenku

