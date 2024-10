MAGIC SHOW TOUR - RADEK BAKALÁŘ

NEUVĚŘITELNÁ KOUZLA Z ÚSPĚŠNÉHO TV POŘADU VE VAŠEM MĚSTĚ.

Neopakovatelná strhující show, která se vás dotkne a přepíše vaši realitu. Show, ve které nebudete pouhými diváky, ale skrytými aktéry nepochopitelné iluze.

Kouzelník a iluzionista Radek Bakalář, který svými kousky dostal do úzkých snad všechny známé celebrity včetně Libora Boučka, Michala Suchánka, Honzi Dědka, Adély Gondíková nebo např. Terezy Pergnerové se rozhodl vyrazit na turné. Pro diváky si připravil bezmála dvouhodinovou show, ve které zažijí absolutní manipulaci vnímání reality a otočení toho co je a není pravda. Každý divák se stane součástí jeho nepochopitelných iluzí. Díky pořadu MAGIC SHOW na Primě COOL dostával nespočet zpráv, že to, co dělá nejde udělat před živým publikem a že se jedná o kamerové triky. Nejedná, protože si Radek jako dalšího vzácného hosta do MAGIC SHOW vybral vás. Vás všechny, kteří si tuhle jedinečnou šanci nenecháte ujít. Celé představení bude navíc snímáno kamerami a projektováno, takže budete mít jedinečnou možnost vše sledovat doslova z pár centimetrů.

Přijďte prožít neopakovatelný večer s Radkem Bakalářem - nejvyhledávanějším V.I.P. iluzionistou nové generace. Radek není jen skvělým manipulátorem lidské mysli, ale hlavně nadčasovým stand-up performerem dnešní doby.

Hypnóza, sugesce, vizuální magie, brilantní hudba a neuvěřitelný improvizačního humor…..to vše dokázal spojit v úžasnou audiovizuální one-man show s názvem MAGIC SHOW TOUR. Radek to výstižně shrnul na svých sociálních sítích: Hudbu si lze poslechnout, na film se lze podívat, ale má kouzla? Ty musíte zažít!!

A co vám Radek Bakalář vzkazuje?

"Přijďte na moji show a já vám garantuji, že do vaší paměti vtisknu tak silnou vzpomínku, na kterou budete rádi vzpomínat celý život. Mozek si totiž až s neuvěřitelnou přesností pamatuje to, co nechápe!!"

Vstupenky můžete zakoupit online přímo na ticketportal.cz - eTickets/mobileTickets, k dispozici jsou i prodejní místa Ticketportal.

Další info:

slevy NE / bezbariérový přístup NEUVEDENO