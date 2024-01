Dr. FRANTIŠEK JANEČEK ve spolupráci s CAMERON MACKINTOSH

uvádí novou produkci

BOUBLIL & SCHÖNBERG: LES MISÉRABLES - BÍDNÍCI



Muzikál autorské dvojice Alain Boublil a Claude-Michel Schonberg

Autor původního románu Victor Hugo

Hudba Claude-Michel Schonberg

Texty písní Herbert Kretzmer

Původní francouzský text Alain Boublil a Jean-Marc Natel

Další materiály James Fenton

Adaptace Trevor Nunn a John Caird

Originální orchestrace John Cameron

Nové orchestrace Christopher Jahnke, Stephen Metcalfe a Stephen Brooker

Český překlad Zdeněk Borovec

Hudební nastudování Pavel Kantořík

Druhý dirigent Martin Peschík

Výtvarník scény akad. arch. Daniel Dvořák

Výtvarník kostýmů Zita Miklošová

Choreografie Pavla Harangová

Režie Martin Novotný

Producent Dr. František Janeček



NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ SVĚTOVÝ MUZIKÁL VŠECH DOB OPĚT V PRAZE!

Vidělo jej již více jak 55 milionů lidí po celém světě ve 38 zemích, 221 městech, zpíval se ve 21 různých jazycích. Legendární show a světově nejpopulárnější muzikál se strhujícím příběhem vášně a zkázy, lásky a nenávisti na pozadí národa, zmítaného revolucí.



Bídníci, ve francouzském originále Les Misérables, mají předlohu v knize Victora Huga Les Misérables. Autory muzikálu jsou Claude-Michel Schönberg (hudba) a Alain Boublil (libreto). Poprvé měl muzikál premiéru v Palais des Sports roku 1980 v Paříži.

Jeho anglická přepracovaná verze, jejíž autorem je Herbert Kretzmer měla premiéru o pět let později, tj. 8. října 1985, v Londýně. Muzikál se tam uvádí dodnes, a je tak nejdéle v kuse uváděným muzikálem na světě. V roce 1987 se odehrála premiéra na Broadwayi, kde muzikál získal tři ceny Tony, za nejlepší muzikál, hudbu a libreto.

Během dalších let byl uveden v mnoha světových městech jako Tokio, Budapešť, Reykjavík, Oslo, Melbourne, Vancouver, Vídeň, Madrid, Stockholm, Singapur, Tallinn či Bělehrad.



Na jevišti Goja Music Hall ožívá velkolepý příběh galejníka Jeana Valjeana a jeho věčného pronásledovatele - policisty Javerta, lásky Cosetty a Maria, chrabrý odboj studentů na pařížských barikádách pod vedením Enjolrase, úskoky hostinských Thénardierových, nenaplněných citů emotivní Eponiny, životní peripetie Fantiny a malého Gavroche, ve velkolepém muzikálovém eposu v novém hudebním aranžmá a ve hvězdném obsazení.

Mistrovské dílo a absolutně nejdokonalejší muzikálová podívaná, plná emocí a zvratů, to jsou LES MISÉRABLES - BÍDNÍCI!



