LED ZEPPELIN SYMPHONIC

Rocková kapela, nejlepší zpěváci z Londýna a symfonický orchestr se spojili, aby zahráli největší hity Led Zeppelin v epickém měřítku. Led Zeppelin Symphonic vyjíždí na světové turné a neminou ani Prahu a Brno.

Více než 50 let jsou Led Zeppelin zbožňováni fanoušky po celém světě. Led Zeppelin Symphonic je skutečná, autentická hudba kapely Led Zeppelin v podání rockové kapely, skvělých zpěváků z londýnského West Endu v doprovodu velkého symfonického orchestru. Společně více jak 50 umělců na scéně vytváří jedinečný zážitek pro všechny fanoušky Led Zeppelin.

Členové Led Zeppelin byli ve své době za bouřliváky, přesto se stali doslova ikonou rockové hudby, zakladateli metalu i hard rocku, a dodnes jsou považováni za jednu z nejvlivnějších kapel světa. Hudba Led Zeppelin pronikla i do filmu. V Hollywoodských blockbusterech jako je Thor: Ragnarok ječí Plantův vokál ze skladby Immigrant song, anebo ve filmu Godzila zní nejznámější kytarový riff světa ze skladby Kashmir.

Ve zvukově dokonalém Kongresovém centru Praha a na Výstavišti v Brně zahrají Led Zeppelin Symphonic 25 ikonických písní Led Zeppelin, včetně Whole Lotta Love, Black Dog, Kashmir, Rock & Roll, Dazed & Confused a samozřejmě Stairway To Heaven.

Další info:

slevy NE / bezbariérový přístup ANO / Vstupenka do sektoru "ZTP/P" platí vždy pro dvě osoby, tj. pro vozíčkáře či držitele průkazu ZTP/P a pro jednu osobu jako doprovod / každý jiný návštěvník musí mít vlastní vstupenku