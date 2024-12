Vstup umožněn 19:00



LARA FABIAN SE VRACÍ DO PRAHY S NOVÝM PROGRAMEM VOICES!

Legendární Lara Fabian a její úžasný soprán se po beznadějně vyprodaných koncertech vrací v roce 2025 i do Prahy! Zpěv ve čtyřech oktávách a čtyřech světových jazycích, více než 28 milionů prodaných alb - to je Lara Fabian s očekávaným turné "Voices".

Fanoušci v celé Evropě budou mít šanci být svědky nezapomenutelných vystoupení s jejími nadčasovými hity a vzrušujícími novými aranžmá. Lara ve svém zpěvu vždy kombinovala pop, šanson, jazz, světovou i klasickou hudbu. Nikdy kolem sebe neměla management, který by ji tlačil k „popovému mainstreamu“, vždy si vybírala z různých hudebních žánrů a kultur to, co sama chtěla se svým nádherným hlasem publiku předat.

Přidejte se k nesčetným fanouškům, kteří byli dojati jejími vášnivými vystoupeními.

Ať už ji sledujete roky, nebo objevujete její umění poprvé, toto turné slibuje, že bude hudebním zážitkem, který se vám stane jen jednou za život.





Se vstupenkou lze zakoupit Gourmet Experience.

Na tento koncert nelze rezervovat vstupenky, je možný pouze přímý nákup online, nebo na prodejních místech.

Za platnost a pravost vstupenek zakoupených mimo síť Ticketportal neručíme.

