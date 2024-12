Kouči v nesnázích (P. Tomicová, J. Polášek, …)

KŘIŽANSKÉ LÉTO 2025 NA TICKETPORTAL.CZ

NORM FOSTER: KOUČI V NESNÁZÍCH

Režie Juraj Nvota

Překlad Martin Fahrner

Výtvarník scény Miroslav Král

Výtvarník kostýmů Lucie Polášková

Hudba Mario Buzzi

Hrají

Cindy Savage Pavla Tomicová

Hal Savage Josef Polášek

Bernice služebná Kristýna Frejová

Ruby Delvecchio Eva Leinweberová

Detektiv Snow Bronislav Kotiš

Jeremy Cash Radek Zima



Skvělá detektivní komedie jednoho z nejhranějších autorů současnosti Norma Fostera.

Hal a Cindy jsou manželé a neúspěšní herci na volné noze, kteří se protloukají z jedné štace na druhou, až si jednoho dne řeknou, že musí přijít na něco, na čem vydělají skutečné peníze. A co je dnes v módě? No přece "kouči". Lidé už sami sobě nerozumí, a tak kouč poradí, co si myslet, co říkat, jaká rozhodnutí dělat a jak být se svým životem spokojení. Za to jsou lidé ochotni dobře zaplatit, a tak už Hal a Cindy nejsou chudí umělci, ale bohatí podvodníci s lidským štěstím. Jenže právě v tu chvíli se v jejich životě a novém luxusním domě objeví někdo, kdo by mohl všechno změnit, dokonce zničit. Je to jejich zahradník Andrew. Vše se ale řádně komplikuje, protože Andrew je mrtvý. Zemřel zcela náhle, když ho Cindy vyděsila při pokusu o drobnou nevěru. A právě zde začíná zápletka celé komedie. Hal i Cindy se nyní musí mrtvoly nějak šikovně zbavit, aby si toho nikdo nevšiml. To ale není tak snadné, když vám do domu stále někdo leze. Zvědaví novináři, hysterická pokojská a nakonec i policie... Roztočí se tak kolotoč bláznivých situací, vtipných dialogů a výbušného humoru této situační detektivní komedie, kde zahradník nemůže být vrah, protože je tuhý.

Vstupenky můžete zakoupit online přímo na ticketportal.cz - eTickets/mobileTickets, k dispozici jsou i prodejní místa Ticketportal.

Další info:

slevy v předprodeji NE / bezbariérový přístup NE / zvláštní sektor či umístění pro vozíčkáře a držitele průkazu ZTP/P NE

