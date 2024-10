Vstup umožněn 19:00





Legendární americká hudební skupina Kool & the Gang roztančí pražské O2 universum 18. června 2025

Kultovní hity CELEBRATION, GET IT DOWN, CHERISH a mnoho dalších míchají R&B s jazzem, funkem, soulem i stylem disco.

Nenechte si ujít největší funky party roku 2025!



Skupina Kool & the Gang vznikla v roce 1964 v New Jersey. Získala enormní řadu ocenění včetně dvou cen Grammy a sedmi ocenění American Music Awards. Během svého působení byla uvedena, stejně jako její členové, do mnoha Síní slávy a získala rovněž hvězdu na hollywoodském chodníku slávy.



Její diskografie zahrnuje 23 studiových alb a téměř 70 singlů. Ve Spojených státech prodala 7,5 milionu alb a singlů s certifikací RIAA, celosvětově dokonce 70 milionů nosičů. Kool & the Gang se mohou chlubit tím, že na rozdíl od jim podobných průkopníků funky přežili na scéně půl století a dodnes jejich skladby patří mezi nejhranější v českých i zahraničních rádiích, jejich písně zná prakticky každý...



Hudba Kool & the Gang zazněla i ve slavných filmech jako PULP FICTION nebo HOREČKA SOBOTNÍ NOCI.



Mezi zakládající členy patří bratři Robert „Kool" Bell a Ronald Bell alias „Khalis Bayyan". Dále Dennis „Dee Tee" Thomas, Robert „Spike" Mickens, Charles Smith, George Brown, Sir Earl Toon, Woodrow „Woody" Sparrow a Ricky Westfield. Skupina několikrát změnila svůj název. Když se ustálila na Kool & the Gang, podepsala smlouvu s De-Lite Records a vydala své debutové album KOOL AND THE GANG (1969).



První úspěch v hlavním proudu přišel s vydáním čtvrtého alba WILD AND PEACEFUL (1973) obsahujícím singly JUNGLE BOOGIE a HOLLYWOOD SWINGING, které se dostaly do první desítky hitparád. V letech 1979-1986 dosáhli druhého komerčního vrcholu po spolupráci s brazilským hudebníkem a producentem Eumirem Deodatem spolu s příchodem zpěváka Jamese „J.T." Taylora. Mezi jejich nejúspěšnější alba té doby patří LADIES NIGHT (1979), CELEBRITE! (1980) a EMERGENCY (1984), jehož se jen v USA prodaly dva miliony kopií. Mezi jejich hity z tohoto období patří LADIES NIGHT, americká jednička CELEBRATION, GET DOWN ON IT, JOANNA, MISLED a CHERISH.



Nenechte si ujít nezapomenutelnou show, kterou si díky dokonalé muzikálnosti všech zúčastněných skvěle užijete.



Pojďme společně s Kool & the Gang v pražském O2 universu odstartovat letní hudební sezónu roku 2025!



