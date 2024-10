KONCERT FILMOVÉ HUDBY HARRY POTTER TRIBUTE

Magic Film Music Harry Potter Symphonic Tribute

performed by: National Academic Symphonic orchestra of Ukraine

Skvělá akce pro fanoušky Harryho Pottera a znalce symfonické hudby. Diváci budou mít možnost slyšet nejlepší skladby ze všech filmů o nejslavnějším čaroději světa v živém podání symfonického orchestru. Tentokrát na pódiu zazní dosud nehrané melodie.

V tento příjemný večer se vydáme na hudební cestu do světa plného kouzel a úžasných dobrodružství, do kterého se budete chtít znovu a znovu vracet.

Vstupenky můžete zakoupit online přímo na ticketportal.cz - eTickets/mobileTickets, k dispozici jsou i prodejní místa Ticketportal.

Další info:

slevy NE / bezbariérový přístup ANO

