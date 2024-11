KATAPULT TOUR 50 let (1975 – 2025)

50 let na hudební scéně. Historie jako hrom!

Mocná síla rokenrolu vystrčila drápy. Výroční turné je tady. Katapult připravil absolutně totální reprezentační program koncertu, jehož emoce a energie fanoušky určitě ohromí.

Olda Říha si navíc plní přání, že se vrací jako "pachatel na místo činu" do míst všude tam, kde Katapult od roku 1975 začínal. A tohle kritérium Jičín splňuje.

Jedinečný 2,5 hodiny trvající koncert Katapultu

Vstup od 18:30, začátek 20:00

Vstupenky můžete zakoupit online přímo na ticketportal.cz - eTickets/mobileTickets, k dispozici jsou i prodejní místa Ticketportal.

vstupenky na stání, možnost využít sedadla na tribunách ANO / bezbariérový přístup ZTÍŽENÝ / vstupenky "ZTP/P + 1 DOPROVOD" (omezený počet) umožňují současný vstup dvou návštěvníků - držitele průkazu ZTP/P a jedné osoby jako doprovod, každý jiný návštěvník musí mít vlastní vstupenku