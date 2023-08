Kabaret Ludmily Petruševské

Živoucí klasika moderní kultury, spisovatelka a zpěvačka Lyudmila Petrushevskaya poprvé vystoupí se svým kabaretem 18. října v Praze a 21. října v Karlových Varech.

Paní Lusia ve svých 85 letech skládá divadelní hry a prózy, romány a haiku, básně a pohádky, stepuje a naprosto šarmantně, chuligánsky, předvádí hlavní kabaretní hity z historie žánru .

Ludmila Petrushevskaya získala World Fantasy Award za nejlepší sbírku povídek "There Once Lived a Woman Who Tried To Kill Her Neighbor’s Baby". V češtině vydala více než 10 knih.

V roce 2021 Petruševskaja odmítla státní vyznamenání na protest proti ruské vládě. Později emigrovala a aktivně odsuzuje invazi na Ukrajinu.

Další info:

slevy NE, bezbariérový přístup NEUVEDENO